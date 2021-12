El Dipy apoyó al cura del exabrupto por el pase sanitario: "¿Quién carajo es Kicillof?"

Un sacerdote desafió al gobernador de la provincia de Buenos Aires al grito de “¿quién carajo es Kicillof?” y aseguró que en su comunidad “las puertas van a estar abiertas para todos”. El Dipy brindó su opinión y sorprendió a los presentes con su reacción.

En una entrevista en LN+, mientras escuchaba sus palabras, El Dipy repetía constantemente “es un grande, es un grande”. Las palabras del religioso terminaron y la cámara volvió a mostrar el estudio. Parado, a un costado de la mesa de debate, el cantante empezó a aplaudir.

“¡Olvidate! ¿Quién carajo sos, Kicillof?”, gritó. “Escuchame una cosa ¿No era con el tema del aborto, mi cuerpo mi decisión? ¿Ahora no sirve? Bueno, mi cuerpo mi decisión pero con la vacuna no vale ¿Qué hacés? A mí no me molesta el Pase Sanitario, a mí me molestó cuando dijeron: ‘Les vamos a imponer...’”, argumentó. Luego, el equipo corrió el debate hacia otra arista y empezaron a inquirir en la credibilidad del Gobierno.