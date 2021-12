Fabián Gianola sumó la tercera denuncia por abuso sexual: ¿quién es la actriz que lo acusa?

La actriz Griselda Sánchez presentó una nueva denuncia por abuso sexual contra Fabián Gianola, que se suma a las dos que está investigando la Justicia y por las que el actor fue citado a declarar. "Luego de mi salida de la casa de Gran Hermano, necesitando una nueva oportunidad laboral, surge un llamado de trabajo del programa Bien Tarde conducido por Fabián Gianola", explicó en su denuncia la actriz, por ese entonces de 22 años y recién llegada a Buenos Aires desde su Mendoza natal.

La joven aseguró que las situaciones "incómodas" con Gianola en el ámbito laboral "surgieron pronto, la mano que por aparente casualidad te tocaba una nalga o un pecho al pasar". Para evitar el acoso, Sánchez decidió llegar al programa ya maquillada y peinada para evitar cruzarse con Gianola en el camerino y comenzó a "correr la cara" cuando el actor intentaba besarla. "Se reía de mi con otros hombres del equipo a mis espaldas cuando yo pasaba, gestos simplemente denigrantes hacia mi persona", asentó en su denuncia presentada ayer la actriz, quien es patrocinada por el abogado de Diego Fernando Maradona (Dieguito), Mario Baudry.

También acusó al cómico de "marcarla" como "la tontita que no se dejaba coger porque no me daba ni para eso".

Gianola fue denunciado por siete presuntos casos de abuso sexual contra la actriz Fernanda Meneses y la locutora Marcela Aguirre que investigó la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), por delegación de la jueza Ángeles Maiorano. La magistrada, como parte del proceso penal, citó a declarar al actor el viernes pasado para una indagatoria que terminó por no celebrarse ya que el actor eligió no declarar.

El cómico no hizo su descargo en la justicia pero sí difundió un video en el que negó los cargos y acusó a sus denunciantes de pretender "extorsionarlo". Más tarde presentó un escrito en donde daba su versión de los hechos y negaba las acusaciones (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-12-23-1-5-52-gianola-hablo-de-mentiras-despecho-y-hasta-de-patologia-psiquiatrica--espectaculos).

Ahora la denuncia de Sánchez será evaluada por Maiorano, quien en los primeros días del año que viene deberá definir la situación procesal del actor, habiendo pasados los 10 días hábiles que el Código Procesal Penal marca para definir si las denuncias tienen sustento.