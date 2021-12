Cayó el cuñado del mecánico asesinado: “Solía pedir plata”

A horas de cumplirse un mes de su asesinato, la justicia detuvo a uno de los presuntos autores del hecho que acabó con la vida de Alejandro Fernández (52), un querido vecino de Tolosa, policía y mecánico. Se trata de su cuñado, un hombre de 63 años que es hermano de su esposa. La familia de la víctima, que esperaba la novedad, había organizado una nueva movilización para reclamar por la resolución del crimen.

Ayer por la tarde, con el dato de que la causa tenía un sospechoso esposado desde el mediodía, Raquel, Fhilomena y otros allegados del “Héroe del 2 de abril” se reunieron en la puerta del taller que Fernández tenía en Camino Belgrano entre 525 y 526. Con el correr de los minutos, algunos vecinos se acercaron para dar su apoyo.

“Que hable ella, porque a mí me cuesta contenerme y no quiero decir una barbaridad”, le dijo Raquel a EL DIA. Fue entonces su hermana quien tomó la palabra para aclarar que “a la mañana tuvimos una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad y de la DDI en la que nos dijeron que el caso estaba avanzando y que en el transcurso del día esperaban tener resultados”.

“La única vez que vi al asesino de mi hermano en el taller fue cuando se lo llevaron, la noche en que lo mataron”

Raquel Fernández

Hermana de Alejandro

Poco después les notificaron que “había un detenido” aunque no especificaron quién era. “Sólo nos comentaron que venía del lado del cuñado”, sostuvo Fhilomena. Las horas pasaron y el nombre del supuesto homicida se hizo conocido para la familia Fernández. Las sospechas que tenían, compartidas por los detectives de la Delegación Departamental de Investigación, se cristalizaron en certezas.

“Siempre supimos que era alguien del entorno, por cómo era Alejandro. Hubiéramos querido que no fuera así”, se lamentó Raquel. Y es que la clave para desenmascarar al autor del crimen, siempre estuvo allí, en el círculo íntimo del fallecido. (ver recuadro)

El llanto de Raquel al recordar a su hermano. “El que lo mató es una rata”, se descargó / Demian Alday

Por otra parte, Fhilomena refirió que “es un dolor terrible el que tenemos, hemos estado en cumpleaños, cara a cara con esta persona. Decírselo a mi mamá, que me responde ‘estoy agonizando’, está muerta en vida. Ella se ha sentado a la mesa con este tipo, no es que lo vio una vez. Yo me pregunto, ¿cómo sigue esto ahora? ¿Con un hermano que no me lo va a devolver nadie?”

“MURIÓ SIENDO POLICÍA”

Cecilia Corfield, la fiscal a cargo de la UFI Nº 15 y quien lleva la causa, le imputó al detenido el delito de “homicidio calificado por alevosía”. Es el hermano de la ex mujer del mecánico y, por el momento, no se descarta que haya tenido cómplices. Por la tarde del jueves, personal de la DDI llevó a cabo diversos allanamientos en busca de más datos que permitan avanzar con la acusación. Uno de esos procedimientos tuvo lugar en una casa de 21 bis entre 524 y 525, donde vivía el aprehendido.

Varios detalles llevaron a la Policía a desconfiar del cuñado de Fernández. Los testimonios de conocidos las “actitudes sospechosas del sujeto” señalaron el camino de la pesquisa. Había algo en el vínculo que mantuvieron ambos hombres que no terminaba de cerrar.

Por la tarde la DDi realizó una serie de allanamientos y detuvo al acusado

Uno de los móviles podría ser el dinero. Es que, conforme señalaron Raquel y Fhilomena, “Alejandro solía prestarle plata a este tipo, aunque no sabemos si alguna vez se la devolvía”. De la escena desaparecieron dos celulares y los agentes de la Científica que trabajaron en el lugar tampoco hallaron unos 200.000 pesos, que la víctima tenía presuntamente preparados para pagarle a un proveedor de aceites y lubricantes. Si bien en su pantalón encontraron casi 27 mil pesos, esa otra suma “se esfumó”, aunque, insistieron, que “el móvil del robo está descartado”.

No obstante, los investigadores hicieron referencia a “un accionar agravado por un sentimiento de odio” hacia el mecánico. El disparo se ejecutó de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, cuando Fernández estaba dentro de la fosa. No es que se cayó en ella después de recibir el impacto. Un jefe policial que tenía un contacto estrecho con él, volvió sobre lo mismo: “Alejandro nunca se metía en la fosa si había gente que no conocía”. Cabe recordar que el cuerpo estaba tapado con baterías, tapas de cilindro y aceite.

“Se sabe que esto no lo hizo una sola persona. Acá no hay un solo autor, hay tres o más personas involucradas”

Fhilomena Fernández

Hermana de Alejandro

El otro domicilio allanado es el del hijo del detenido. Y acá se abre otra interrogante que todavía no fue resuelta. ¿El asesino actuó solo?

Para la familia, la respuesta es un rotundo “no”. “Se sabe que esto una persona sola no lo hizo. Acá no hay un solo autor, hay tres o más personas involucradas”, resaltó Fhilomena. Y agregó: “Yo sé que Homicidios está trabajando y la fiscal también, ahora hay que esperar resultados y que aparezcan más culpables”. Raquel, en tanto, intervino para sostener que “pensamos 20 mil cosas de 20 mil personas, de todo lo que se movía alrededor de Ale. Para mí era él, desde el día uno, lo conozco desde hace 33 años y siempre fue una rata. Pero hasta que la Justicia no se expidiera, no podíamos estar acusando a alguien”. Por último, Fhilomena alzó la cabeza y expresó: “A mi hermano lo mataron con el uniforme puesto. Él era policía”.