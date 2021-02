Cumplió 112 años y ya es el hombre más longevo de España: el lazo que lo une a La Plata

La historia de Saturnino de La Fuente se hizo conocida el lunes en toda España cuando cumplió nada menos que 112 años. Esta nueva vuelta al sol no sólo lo convirtió en el hombre más longevo de su país, sino que su historia llenó de emoción a los ibéricos por celebrar la vida esa edad en plena pandemia. La celebración, modesta y ajustada a los tiempos del coronavirus, contó con apenas un puñado de familiares que viven con él y que se encargaron de grabar un video que fue reflejado por los principales medios digitales españoles. Pero además la noticia de su cumpleaños cruzó el continente y llegó a La Plata, Mar del Plata y otras ciudades bonaerenses en las que despertó emociones y movió todo un hilo genealógico que se remonta a los tiempos de las emigraciones de la primera mitad del Siglo XX.

Según reportaron esta semana los diarios de España, Saturnino goza en general de buena salud. Su único achaque con el que debe lidiar a diario son sus problemas auditivos. Su secreto para mantenerse fuerte ha sido el amor de su familia, pues tiene 6 hijas, 14 nietos y 22 bisnietos. Si bien no todos pudieron visitarlo, debido a las restricciones sanitarias que impone el presente marcado por el coronavirus, Saturnino pudo festejar y además se compartió un video a través de redes sociales que no sólo causó emoción entre sus familiares sino que fue motivo de orgullo de todos los españoles. Sin embargo el festejo tuvo un sabor muy especial en León, que es su ciudad natal y en donde vive actualmente.

Eugenio Angulo de La Fuente, de 64 años, nacido en La Plata y afincado en Mar del Plata desde la década de 1990, contó que su abuelo fue primo de Saturnino pero que en 1919, debido a los avatares políticos y sociales que sacudieron a España y toda Europa decidió emprender en barco hacia Buenos Aires, y que La Plata fue el destino para comenzar una vida nueva. "El nombre del barco era 'Victoria', en un viaje del año 1919. Ahí mi abuelo ya era adulto, le llevaría 10 años a Saturnino", reconstruyó en diálogo con eldia.com.

Eugenio contó que "en España con la pandemia ocurre esa situación de que en una casa viven abuelos, padres y nietos" y en ese marco Saturnino sopló nuevamente velas rodeado de sus afectos cotidianos.

Haciendo memoria recordó que "mi abuelo fue a vivir a La Plata y allí fundó la primera alpargatería. El viajó de España a La Plata y por eso a la empresa la denominó 'La Paloma'". "La nuestra es una familia que viene de agricultores, albañiles y fabricantes. La rama de Saturnino es la zapatería, igual que mi abuelo", agregó.

Según repasó, en nuestra ciudad la fábrica de calzados le permitió a su abuelo sostener a la familia de modo que su padre, también de nombre Eugenio, y sus tíos tuvieron la posibilidad de formarse como profesionales en las ramas de la medicina, la arquitectura y la veterinaria. También aquí su abuelo conoció a una platense con quien se casó y formaron la familia.

"Después mi abuelo volvió a España a buscar repuestos, vendió algunas propiedades que tenía allá y a los dos años volvió para quedar para siempre", dijo. "Y mi papá nació acá, igual que yo, en La Plata", afirmó. No obstante dijo que se considera más bonaerense que platense ya que tanto él como su padre recorrieron varios pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

"Mi viejo era como todos los que se recibían en esa época, cómo Favaloro, que se puso un pañuelo tapando los ojos, y puso un dedo en el mapa para ver en qué lugar hacía patria para devolver lo que el Estado le dio. Y mi viejo puso un dedo y fue a parar a un pueblito llamado Comodo Py. Los compañero de la facultad le dijeron que no se quede allí y posteriormente se quedó a vivir en Bolivar", recordó. Allí creció Eugenio que luego, en la década del 70, retornó a La Plata para estudiar arquitectura en la UNLP.

"Aquí es donde aparezco yo", soltó en medio de un relato que podría abarcar varios capítulos. "En esa época o te ibas a estudiar a La Plata o a Buenos Aires. Yo fui a La Plata. Pero no nos alquilaban a los bonaerenses porque no teníamos garantía propietaria que eran lo que exigían las inmobiliarias en La Plata. Yo sí la tenía porque tenía familiares. Entonces me puse una inmobiliaria. Saqué la matrícula de martillero y comencé a alquilarle a toda la gente que venía del interior", contó sobre esos primeros tiempos como estudiante universitario.

Fue esa actividad, la de bienes inmobiliario la que finalmente marcó el rumbo de Eugenio, que en los 90 tomó la decisión de mudarse a Mar del Plata donde se instaló definitivamente, y en donde recibió la alegre noticia de los 112 años que acaba de cumplir Saturnino, famoso en España por ser el más longevo de ese país.

De esta forma expresó que "Saturnino tiene un pie en La Plata y aquí tiramos del pulover para descoserlo pero en sentido retrospectivo".