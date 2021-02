Kicillof busca dar vuelta el Senado y lanza un plan de obras para seducir al Interior

Axel Kicillof anunció la puesta en marcha de un plan de arreglo de caminos rurales, vías de comunicación claves para poder sacar la producción agropecuaria. Lo hizo desde Roque Pérez, en el marco de un acto que anotó un mensaje de apoyo de su gestión a los distritos chacareros. “Para nosotros no existen bonaerenses de primera y de segunda”, enfatizó.

La presentación del plan incluyó otros gestos políticos. El Gobernador indicó en ese sentido, que “vamos a recorrer todo el interior de la Provincia para empezar a devolverle aquello de los que lo privaron”.

La apuesta del gobierno bonaerense tiene un significado adicional en este año electoral. Kicillof busca terminar con la mayoría opositora de Juntos por el Cambio en el Senado. Y para ello, requiere hacer buenas elecciones en secciones del Interior tradicionalmente esquivas al peronismo.

En este turno electoral se eligen senadores en las secciones Cuarta (noroeste), Quinta (sudeste) y Séptima (en el centro bonaerense). Kicillof eligió un distrito de esta última sección, Roque Pérez, para realizar el anuncio.

Por caso, en la Séptima se eligen 3 senadores, actualmente en poder de Juntos por el Cambio. En la Quinta, la distribución es tres para la oposición y dos para el oficialismo. Y en la Cuarta, Juntos por el Cambio tiene cinco senadores contra sólo dos del Frente de Todos.

Buena parte del plan lanzado ayer por el gobierno tiene justamente como destinatarias a comunas que integran esas zonas.

Para nosotros no hay bonaerenses de primera y de segunda. Por eso, vamos a recorrer todo el interior de la Provincia para empezar a devolverle aquello de lo que los privaron”, dijo Kicillof al tiempo que recordó que con la anterior gestión “hubo un Estado que abandonó, con promesas incumplidas, falta de respuesta y de sensibilidad, lo que generó inequidad y desigualdad”, al presentar el Plan de Mejoras de Caminos Rurales.

El Gobernador aseguró que “la provincia es el corazón productivo de la Argentina” e indicó que “la pampa húmeda es base de la producción alimentaria nacional y permite exportar al mundo”, pero subrayó que “si no se puede sacar la producción porque los camiones se quedan, nos privamos de algo esencial y, por eso, vinimos a repararlo con una mirada estratégica”.

El plan de Caminos Rurales busca mejorar la circulación y el transporte de personas y cargas en distintas regiones del Interior.

Kicillof recordó que en la campaña electoral recorrió la Provincia “pueblo por pueblo” algo que, dijo, “no fue una decisión del marketing, de un consultor extranjero o una puesta en escena para hacer propaganda”.

En ese contexto, analizó que “se puso de moda comparar a la provincia con la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay caminos rurales, donde no hay gente esperando que no caiga lluvia porque se le corta la conexión o la electricidad”.

El plan apunta a 1.500 kilómetros que se mejorarán con recursos del gobierno provincial. La medida comprende una etapa de tramos estratégicos, mediante la cual -con una inversión de 6.500 millones de pesos- se pondrán en marcha 75 obras en 70 municipios para mejorar 1.200 kilómetros de caminos rurales; y otra de tramos críticos, en la que con la articulación con 76 distritos, se estabilizarán 380 kilómetros.