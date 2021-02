La soja llega a U$S 527 en el Mercado de Chicago, el nivel más alto en seis años y medio

Los precios futuros de la soja registraban hoy otro fuerte salto en el Mercado de Chicago (de 0,9%) y alcanzaban el nivel más elevado desde junio de 2014, mientras se depreciaban el trigo y el maíz, reportaron hoy las operadoras locales.



La soja subía por quinta sesión consecutiva, esta vez U$S 4 la tonelada en la posición marzo, hasta U$S 527,2 (es decir, 75% más que once meses atrás).



La cotización de la oleaginosa repuntaba por los retrasos que la lluvia provoca en la cosecha de Brasil, lo que mantiene “tensiones en el suministro y estimula las compras de fondos inversores”, señaló la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).



En ese contexto, el aceite y la harina se negociaban a valores de U$S 1139,9 y U$S 473,7 la tonelada para marzo, respectivamente, muy por encima de los U$S 680 y U$S 316 pactados en mayo del año pasado.



Los contratos de maíz caían U$S 2,1, hasta US$ 218,1 la tonelada (84% más que hace diez meses), mientras se prevén demoras en las siembras del grano en Brasil.



El valor del trigo, por su parte, cedía U$S 1,2 por tonelada hasta US$ 248,8 (para marzo), es decir, 47% más que cinco meses atrás, en una jornada de ventas técnicas, concluyó el reporte de la BCR.