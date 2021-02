Hace casi un año mataron a golpes a su hermano y todavía no hay ningún detenido

El 15 de marzo del año pasado, cinco días antes de que el Gobierno nacional decretara la cuarentena, Gustavo “Tavi” Medina le envió una foto de su rostro a su hermana Roxana. Estaba irreconocible, al punto de que ella le preguntó quién era. Minutos antes, Tavi había sido golpeado de forma salvaje con palos, puños y a patadas, presuntamente por una familia vecina del barrio Las Quintas, donde vivía la víctima de 49 años.

Roxana lo llevó a su casa y pudo observar de primera mano cómo lo habían dejado: tenía hematomas en todo el cuerpo y la cara hinchada y morada. Más de un mes después, Medina murió luego de permanecer internado a causa de las lesiones. Fue el 3 de abril, y por el hecho todavía no hay ningún detenido. Ayer por la tarde, seis de las ocho hermanas del fallecido dialogaron con este diario y pidieron por el esclarecimiento del caso. “La causa está parada, queremos que se investigue y que alguien nos atienda en la Fiscalía”, reclamaron.

“NO VAMOS A PARAR”

Roxana y Gabriela tomaron la palabra y refirieron que “la denuncia primero estuvo en el Juzgado 8, pasó al Juzgado 5 y ahora lo tiene el Juzgado de Garantías 1, a cargo de Federico Atencio”.

Medina tenía dos hijos y era “muy querido en el barrio”, sostuvo Gabriela. Fue ella quien radicó la denuncia dos días después de que murió su hermano. Sin embargo, Roxana fue la encargada de cuidarlo los días posteriores a la paliza. “Ese día me mandó un mensaje, tipo 19.30 con una foto. No lo reconocí de lo maltratado que estaba... En ese momento me dijo que le habían querido robar el celular, pero a él lo conocían todos en Las Quintas, yo sabía que era mentira”, detalló.

Enseguida acudió a la casa, situada en 139 entre 526 y 527, a buscarlo para llevarlo hasta Ensenada, donde vive. Tavi se mostró reluctante a la hora de hablar de lo sucedido y siguió con su relato de un supuesto atraco. El resto de la familia tomó conocimiento de lo que pasó. Y se pusieron a investigar por su cuenta para llegar a la verdad.

“Había luz, hay testigos, y ahora sabemos bien lo que le hicieron a mi hermano”, se quejó Roxana. Según les manifestaron quienes presenciaron el hecho, a Medina lo entraron de un palazo a una vivienda de un conocido “transa” de la zona y allí le pegaron entre tres hombres y una mujer. Gabriela afirmó que “uno de los chicos que estaba ahí lo sacó porque lo iban a ejecutar de un tiro”. Esos testimonios, agregó, fueron aportados a la Policía. La golpiza “empezó en la esquina de 36 y 135 y terminó en el domicilio del sospechoso, en 135 entre 36 y 37, donde funciona una casa de comidas”, indicó. Asimismo, añadió que “nos dijeron que (los agresores) venían de una fiesta y estaban muy tomados”.

Con todo, sostienen que por la pandemia la causa pasó “por tres UFI diferentes” y “nunca avanzó” desde que hicieron la denuncia. Por esa razón, finalizaron, “no vamos a parar hasta que los culpables estén presos. Hace poco detuvieron a uno por abuso de arma de fuego y a las 48 horas estaba libre”.