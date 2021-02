La insólita advertencia de un clérigo iraní: “No se acerquen a los vacunados porque se convirtieron en homosexuales”

El mismo día que Irán comenzó su vacunación contra el coronavirus, el clérigo Abbas Tabrizian publicó en su canal de Telegram una insólita advertencia: “No se acerquen a los que se han vacunado contra el COVID. Se han convertido en homosexuales”.

Tebrizian tiene un historial de polémicas afirmaciones sobre la medicina occidental: el año pasado, por ejemplo, compartió un video en el que quemaba un libro de texto científico estadounidense, afirmando que la medicina islámica hacía que esos libros fueran “irrelevantes”.

En relación a su homofobia, la disidente iraní Sheina Vojoudi precisó en diálogo con el Jerusalem Post: “Como otros clérigos del régimen, también Tabrizian relaciona todas las carencias (deficiencias) con la sexualidad”.

Y añadió: “Los clérigos de Irán sufren de falta de conocimiento y humanidad. En realidad, su objetivo de difundir tonterías es tratar de asustar a la gente [para que no se vacune], mientras que el líder del régimen y otros funcionarios consiguieron Pfizer, y no se la proporcionan a la gente con la excusa de que no confían en Occidente”.

Irán es el país de Medio Oriente más afectado por la pandemia, contabilizando hasta el momento más de 58.000 fallecidos y casi 1,5 millones de contagios. Las primeras dosis en llegar fueron de la fórmula Sputnik V, pero también recibirá vacunas del laboratorio AstraZeneca gracias al mecanismo Covax.