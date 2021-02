Alberto Fernández: “Hasta hace 20 días era un envenenador serial, pero ahora me piden que consiga veneno para todos"

Alberto Fernández hizo mención este martes a los resultados positivos de la vacuna Sputnik V, publicados días atrás en la revista científica The Lance, y aprovechó para atacar a aquellos que la criticaban.

“A mí no me asusta el debate, me asustan las mentiras. Me asusta que impregnen mentiras en los argentinos. Hasta hace 20 días yo era un envenenador serial, había comprado unas vacunas para envenenar a la gente, y ahora resulta que me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos”, lanzó en un encuentro con industriales y representantes del NEA y NOA en Tucumán.

La referencia a la vacuna rusa se dio como consecuencia del tema anterior que tocó, el del cruce con el sector agropecuario. “Hay que prestarles menos atención a los profetas del odio, que, cuando uno dice ‘quiero preservar la mesa de los argentinos’, ellos leen ‘promueven una nueva pelea con el campo’. Y cuando uno dice ‘queremos revisar la ley de biocombustibles’, ellos leen ‘quieren terminar con los biocombustibles’. Cuando decimos queremos revisar es ‘queremos hacerlo mejor’", precisó, y luego hizo la declaración sobre la Sputnik V.

Por otro lado, en su discurso también indicó que para que “las cosas funcionen se debe producir y crecer” y estimó que "la mejor Argentina es la que ampara y contiene a todos”.