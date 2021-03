Directores de coros de La Plata renuevan autoridades y por primera vez habrá dos listas

En un marco atípico, signado por la pandemia del Covid 19, y las dificultades naturales para desarrollar la actividad coral vocacional, tendrá lugar el próximo 28 del corriente mes, la renovación de autoridades de la Filial La Plata de ADICORA (Asociación de Directores de Coro de la República Argentina), que por primera desde su creación, presentará dos listas.

Como tantas otras disciplinas artísticas, el Canto Coral ha sufrido la merma de sus actividades de ensayos y conciertos debido a la pandemia del Covid 19 desde hace un año a esta parte, y el presente año que comienza no escapa a la realidad, vislumbrando una similitud a lo vivido durante el 2020.

Si bien algunos grupos apuestan a un comienzo presencial, la gran mayoría todavía tiene ciertos reparos dado que al momento, todavía no cuentan con un protocolo especial para el desarrollo de esta actividad socio-cultural que nuclea a miles de personas que participan en los casi 100 coros que existen en la ciudad “Capital Provincial del Canto Coral”.

Es por ello que desde la Lista Nueva Adicora - Filial La Plata (Asociación de Directores de Coro de la República Argentina), en vistas a las próximas elecciones a realizarse el 28 de marzo del corriente de 18 a 19hs. en forma virtual, y presencial en el Colegio Sta. Margarita (117 e/66 y 67), se está trabajando para establecer parámetros y que cada director con sus grupos a cargo, puedan realizar ensayos y eventualmente conciertos, con el distanciamiento y cuidados necesarios para el desarrollo de la actividad coral vocacional.

En dicho sentido las Autoridades de la Lista Nueva Adicora ven con preocupación el presente por el que atraviesa la profesión, y se han propuesto trabajar para lograr apoyos y reconocimientos oficiales a la tarea de conducir grupos institucionales y privados, siendo necesario contar con un espacio de encuentro, muy importante en tiempos de un aislamiento que se diluye día a día.

Raúl Salvatierra, músico, director de coros, gestor cultural y Secretario de la Lista Nueva Adicora, nos cuenta sobre la actualidad de la actividad coral y va más allá “…hace un año que los coros no cantan por la ciudad, no ensayan y no está contemplado en ningún lado un Protocolo Oficial como lo han hecho con otras disciplinas artísticas, dejando sin chances concretas a los coros de volver a su rutina habitual, mientras vemos cotidianamente como se van realizando distintas aperturas de teatros, salas de conciertos, colegios, bares y confiterías con artistas en vivo”.

A modo de reflexión nos cuenta “…la actividad coral vocacional necesita de los encuentros presenciales para su desarrollo y crecimiento. La virtualidad no suple ni suplirá nunca la sensación que se produce cuando una persona canta al lado de otra, ni tampoco el resultado que se logra en videos editados con sus mismas voces. El coro es una construcción permanente para lograr un sonido homogéneo que los identifique y los contemple”.

Y agrega “…necesitamos un protocolo ya para volver por lo menos a los ensayos y que se contemple a todos los sectores, niños, jóvenes y adultos”, y advierte sobre la problemática de los adultos mayores en la actividad coral, “…los adultos mayores son quienes más necesitan de recreación y participación en actividades colectivas, siendo uno de los sectores más postergados y olvidados de nuestra sociedad”, concluye.

Es por ello que desde la Lista Nueva Adicora impulsan, entre tantas otras propuestas, la confección de un protocolo que presentarán oportunamente a las autoridades para su oficialización y lograr así el retorno presencial tan esperado por todos, y que la voz de cada integrante de un coro se refleje en los resultados obtenidos por las gestiones de sus directores a través de su asociación.