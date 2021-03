Villalba, tras su fuerte cruce con Berni: "Me dio un empujón, pero me di media vuelta y me fui"

Eduardo Villalba, segundo de Sabina Frederic en el Ministerio de Seguridad de la Nación, rompió este domingo el silencio tras el fuerte cruce que tuvo días atrás con Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tras la aparición de la niña "M".

En diálogo con Mauro Viale, aseguró que el funcionario bonaerense le dio "un empujón" y le gritó cuando ingresó a la dependencia policial donde se encontraba la nena de 7 años junto a su madre.

"Tenemos mucha responsabilidad. Somos gente responsable ante los que estaban ahí y ante la sociedad ante todo. ¿Cómo voy a devolver un empujón? Me di media vuelta y me fui", precisó el Secretario de Seguridad de la Nación.

"Soy un muchacho que se crió en Avellaneda, no en Mónaco, un grito más o un grito menos hay que minimizarlo. Pero quiero agradecer todas las expresiones de solidaridad de funcionarios del Gobierno Nacional y otros dirigentes políticos", añadió.

Berni, días atrás, también habló del hecho y dijo que no hubo una discusión, sino que fue un "monólogo" suyo para echarlo. En relación a estas declaraciones, Villalba indicó: "En la política de hoy, en la que quiere llevar adelante el Presidente, no existen los monólogos. Si a mí un señor me quiere dar un monólogo, me doy media vuelta y me voy. Hay una concepción un poco errada".

Por otro lado, precisó que estuvo todo el tiempo atento al caso. "Ese día estuvimos en el hospital primero. La nena fue atendida al momento del hallazgo, es mentira que no fue atendida y que pasaron horas. Tomamos contacto con la médica y el director del hospital. Y ahí nos fuimos donde estaba la titular de la UFI. Lo único que hice fue acompañar a las dos fiscales con las que estuvimos 48 horas siguiendo el caso", recordó.

Además dijo que funcionarios que trabajan con él le contaron que una de las fiscales "recibió gritos".

Por último, y pensando en el futuro de su relación con Berni, dijo: "Nosotros no llegamos a la gestión pública para haciendo amigos, sino para unir criterios de trabajo y acción. No tenemos que ser amigos. Si mañana hay otro caso por el estilo y tenemos que coordinar, lo vamos a hacer igual y vamos a poner todo a disposición cómo lo hicimos en este caso".

Según la versión que circula hace días, Berni le habría dicho a Villalba: “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”. Y continuó: “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de putas, te voy a cagar a trompadas".

Testigo de la pelea dijeron que debieron separar a los funcionarios y que el funcionario nacional quiso apaciguar los ánimos pero Berni estaba enfurecido e incluso llegó a lanzar dos cabezazos.

El enojo de Berni se habría basado en una presunta falta de colaboración de las autoridades nacionales en el operativo de búsqueda de "M". El escándalo habría tenido como testigos al jefe de la Policía bonaerense y a otros oficiales de alto rango y es uno más en la historia de desencuentros entre Berni y la ministra de Seguridad nacional, Sabrina Frederic.