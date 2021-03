Alberto F. le dio la razón a Cristina y dijo que la deuda con el FMI es “impagable”

El presidente, Alberto Fernández, respaldó ayer los dichos de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, quien días atrás había criticado las condiciones “inaceptables” del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la renegociación de la deuda con Argentina.

“Tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagarle 18.000 millones de dólares al Fondo el año que viene? Ninguna”, sostuvo el Jefe de Estado durante una larga entrevista radial con Horacio Verbitsky, el periodista que desató el escándalo del “vacunatorio VIP” al contar cómo su amistad con el entonces ministro de Salud, Ginés González García, le permitió acceder a la vacuna contra el coronavirus. Una revelación que le terminaría costando el cargo al funcionario.

“Días atrás, antes de que Cristina hablara, le contaba a la gente que teníamos que pagarle al Fondo 3.500 millones de dólares. Y que el año teníamos que pagarle 18 mil millones de dólares y que el año siguiente tendríamos que pagarle 19 mil millones de dólares”, recordó el mandatario, para después reflexionar que “semejantes cifras dan cuenta de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el Fondo”.

Hasta aquí, Fernández no había opinado sobre el encendido discurso que el miércoles pasado, durante el acto en Las Flores por el Día de la Memoria, pronunció la Vicepresidenta. Allí, Cristina repartió críticas para la oposición, Estados Unidos y el FMI, organismo al que le advirtió que “con los plazos y con las tasas que se pretenden no solamente es inaceptable, es un problema de que no podemos pagar porque no tenemos la plata”. Además, le exigió “un gestito” al Fondo y propuso un acuerdo con todos los sectores políticos para lograr la “menor tasa de interés posible”.

Tras sus palabras, las acciones en Wall Street cayeron hasta un 3 por ciento y el riesgo país subió 4 por ciento. Además, todo fue en medio de las negociaciones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene con el organismo crediticio para tratar de renegociar la deuda por unos 44.000 millones de dólares.

Ayer, el Presidente se alineó una vez más a su Vice al sostener que “la deuda que heredamos en los términos que está es impagable”. Por eso, dijo, “lo que estamos viendo es como negociar con el Fondo para sacar algo de ventaja” y destacó al ministro de Economía por la marcha de las negociaciones: “En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y muy bien”.

Además, Alberto Fernández prometió que la Argentina “va a honrar sus deudas” y cuestionó que esa visión pueda ser interpretada como contradictoria a los dichos de la vicepresidenta. “Yo lo digo de un modo, quizá Cristina de un modo más riguroso y Martín de otro. Pero hablamos de lo mismo”, aseveró.

“Lo que planteo, en el fondo, es lo mismo que plantea Cristina. Planteo que estamos viviendo un momento muy excepcional. Nuestro deseo es poder pagar en condiciones de desarrollo. Nadie ha hablado de no pagar”, aclaró.

También, el Presidente abordó el tema de la Justicia que, alertó, “está demostrando mucha incapacidad para resolver los problemas de la gente. Si no nos damos cuenta de lo mal que anda la Justicia, estamos mal”, sentenció en la víspera de la toma de juramento al nuevo ministro, Martín Soria.