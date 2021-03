Boca sin paz: "En la cancha no se gana con el nombre y la camiseta"

Serán días de declaraciones punzantes y cruces picantes en Boca que pasó de ronda en la Copa Argentina con una muy austera victoria sobre Claypole que no ayudó para generar la ansiada tranquilidad.

Y ni bien termino el partido con Claypole empezaron las declaraciones autocrítcias. El que rompió el fuego fue Edwin Cardona, uno de los pocos que se salvó en el partido de anoche, quien tiró sobre el 2-1 final por la Copa Argentina: "En la cancha no se gana con el nombre y la camiseta".

"Esto es fútbol, once contra once, y en la cancha por nombre o camiseta no se gana. Hay que meter, jugar. Los muchachos de Claypole lo demostraron y jugaron un gran partido. Lo importante era ganar, pasar, y creo que lo hicimos de buena manera a pesar de que la gente esperaba otra cosa", amplió Cardona en diálogo con los periodistas.

"Porque ganando siempre es mejor para mejorar, perdiendo iba a ser muy duro. Hay que mejorar muchas cosas, pero estamos unidos. Sabemos lo que quiere el 'Profe' (Miguel Russo)", destacó.