Sigue la polémica con los dólares "cara chica": cómo hacerlos valer al 100%

Si bien fue más fuerte en épocas en la que el "puré" era casi moneda corriente, ahora es algo que se ha extendido y pareciera que son más las personas que se oponen a recibir los billetes de 100 dólares de "cara chica" por temor a una pérdida del valor nominal.

Si bien ya ha quedado claro que todos los billetes de esa denominación tienen la misma validez, los "cara chica", los que los sucedieron y los de diseño más nuevo, lanzados en 2013, son muchas las veces que los clientes terminan molestos porque no les entregan los billetes más nuevos.

Tanto, que las entidades han comenzado a informar de manera formal que todos son de curso legal vigente y que cuando un cliente concurre a realizar una extracción por ventanilla se le entregan los que tienen en ese momento en existencia y que no se pueden cambiar.

¿Por qué el rechazo a los "cara chica"? Un poco por fake news, otro tanto porque supuestamente algunos lugares no los toman, pero lo más concreto es que en las "cuevas" hace tiempo que quienes llevan esos billetes se los cambian entre un 5 y un 10%. No hay una justificación válida, en especial porque en Estados Unidos circulan todas las ediciones de manera indistinta, pero en la práctica sucede. Incluso, hay operaciones inmobiliarias pautadas en dólares en las que se deja constancia por escrito que no se aceptarán los billetes "cara chica".

¿Cuáles son los "cara chica"? Son los billetes en los que la imagen de Benjamin Franklin aparece en un menor tamaño, de ahí la denominación. La edición siguiente fue con el rostro más grande y la última igual, sumado a una serie de medidas de seguridad.

Ante esta situación, ¿tienen derecho los clientes a exigir cuáles billetes quieren que les entreguen? No. Por tratarse de una moneda extranjera, el Banco Central no tiene incumbencia tanto en la emisión como en la circulación. Sí es de su responsabilidad asegurar que cuando una persona quiere hacer una extracción la entidad bancaria cumpla entregándole los dólares.

Como se dijo, en Estados Unidos no sólo conviven los tres modelos, sino también uno anterior a todos que fuera emitido en 1914. "Se advierte a los consumidores de todo el mundo que no es necesario cambiar los billetes de 100 dólares del diseño anterior por los nuevos. Es la política del Gobierno de Estados Unidos que todos los diseños de la moneda de Estados Unidos sigan siendo moneda de cuso legal, independientemente del momento de su emisión", aclaró en 2013 la Reserva Federal cuando lanzó el diseño más reciente.

Ahora bien, ¿qué pueden hacer quienes tengan dólares viejos para hacerlos valer en su totalidad? Viajar a Estados Unidos para cambiarlos allá sin dudas es la opción más costosa. Frente a esto, lo que no debe hacerse es recurrir al mercado informal, porque los "cara chica" serán tomados a un menor valor.

Si son para vender, una opción es hacer un depósito en el banco, ya que todos los toman sin descuentos independientemente del diseño.

Otra es hacer una trasferencia a una cuenta de inversión para venderlos en la Bolsa a cotización MEP, que en la actualidad tiene una cotización similar al blue.

Pero si la idea es "renovarlos", llevarlos a la ventanilla del banco y pedir que se los cambien no asoma como algo posible. En ese caso, la alternativa es depositarlos en una caja de ahorro en dólares y luego hacer una extracción por caja, esperando que la suerte acompañe y los billetes sean de los nuevos.