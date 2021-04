Ibai Llanos tuvo su cara a cara en vivo a Gustavo López: "No tienes nada bueno"

El periodista Gustavo López y el español Ibai Llanos se cruzaron al aire, a raíz de las entrevistas que le realizó el streamer a los futbolistas Sergio "Kun" Agüero y Paulo Dybala. ¿Dónde fue el cruce? Ni más ni menos que en el mismo programa que conduce Gustavo López en ESPN.

A pesar de las disculpas en vivo de Gustavo López, Ibai no tuvo piedad y en varios tramos de la entrevista cruzó al periodista argentino.

Antes del programa, Ibai ya le había respondido a Gustavo López en su canal de Twitch, en una transmisión en la que se sumó Coscu.

“¿Por qué los jugadores hablan con Ibai? Me pone nervioso eso ¿Quién es?”, había tirado López en su programa “Un buen momento”, de Radio La Red. “Falta que Messi hable con Ibai ahora. No sabe nada y encima los saca por teléfono al Kun Agüero y a Dybala, y a nosotros nos orinan arriba de un puente”, agregó.

Entonces el youtuber español recogió el guante y le dijo a López: “Pero por favor Gustavo, no estés tan ardido si Dybala no quiere ir contigo, pues baja un poco de nivel, no vayas con un delantero de la Juventus. Llama a un delantero que quizás está más en tu nivel, de la tercera división kenyata. Preguntaselo, a ver si quiere ir a tu programa con 6.4 de ratio”.