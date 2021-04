El torneo al rojo vivo y una posibilidad latente; ¿Se viene otro Superclásico?

Cuando la Copa de la Liga Profesional ha ingresado en su fase de definiciones, con dos encuentros pendientes y dos fechas para concluir la ronda clasificatoria, ya empezaron los cálculos y perspectivas respecto a los posibles cruces que podrían darse en la etapa final.

Con los resultados que se dieron el fin de semana, de finalizar hoy el campeonato podría darse el duelo entre Boca (segundo en el grupo B) y River (3° en el Grupo A), o sea que estaríamos en vísperas de otro Superclásico.

El Superclásico se jugaría en la Bombonera, por ser el Xeneize el mejor ubicado. En cuanto a los otros hipotéticos cruces Colón (1° en el Grupo A) vs. Independiente (4° en el Grupo B), Estudiantes (2° en el Grupo A) vs. Talleres de Córdoba (3° en el Grupo B) y Vélez Sarsfield (1° en el Grupo B) vs. San Lorenzo (4° en el Grupo A).

Vale recordar que los cruces de cuartos serán a partido único en el estadio del equipo mejor ubicado. En caso de igualdad en los 90 minutos reglamentarios, habrá definición por penales.

De confirmarse el Superclásico, será el cuarto en el año. El último en definirse fue por los octavos de final de la Copa Argentina, que aún no informó la fecha ni la sede de disputa del duelo más esperado por todos.