Explotó todo: la aparición de Morla recrudeció la guerra maradoniana

Después de la esperada entrevista grabada que Matías Morla, último abogado de Diego Maradona, le dio a Jorge Rial en su debut al frente de “TV Nostra” (América), se recrudeció la guerra en torno al astro futbolístico con bombas que estallaron por todos lados de la mano de explosivas declaraciones. Y ayer, después de una ola de repercusiones, en la que la mayoría de los acusados reaccionó ante sus dichos y prometió llevarlo a la Justicia, Morla redobló la apuesta y volvió al piso de América para, en vivo y en directo, enfrentarse al ex “Intruso” y a su equipo de panelistas.

En esta segunda entrevista, a Morla se lo escuchó varios tonos más abajo que la noche anterior, en la que se había mostrado a la ofensiva. En este sentido, admitió haber estado atravesado por las “emociones” que vive desde que su “mejor amigo”, con el que conviviera durante los últimos años, falleciera.

El letrado, que dijo que necesitó salir a hablar después de que se dijeran tantas mentiras sobre él (desde que se había cambiado el rostro hasta que se iba a ir a vivir a otro país), insistió que recién se va a poder hablar de “responsables” cuando se terminen las pericias, algo que “no es sencillo” como demuestra el hecho de que, a más de cuatro meses de la muerte de Maradona, “no hay un solo indagado”.

“Maradona deja de ganar dinero por la pandemia y se asusta. Me decía que se fundía”

“Hay que esperar que la junta médica determine quiénes son los responsables”, sostuvo el abogado, derivando en el cruce más picante de la noche: el que tuvo con Marina Calabró, que se mostró un tanto excitada, y hasta se ligó el llamado de atención del conductor (“estás eufórica, tranquilizate”).

La panelista le cuestionó a Morla que los médicos -cuyo accionar ahora están siendo analizados por esa junta-, estaban “bajo su órbita”, algo que él negó.

Según dijo, a Luque lo eligió Diego, tras un desfile de profesionales por su casa, porque “se encariñó con él”, y se despegó del cirujano al revelar que el médico, en alguna oportunidad, se había manifestado de manera despectiva hacia él, diciéndole que era un “corto, un cortito, que no entendía las cosas”. Incluso contó que Luque le había mentido al decir que había operado a Diego cuando, finalmente, después se supo que no fue así.

“De lo único que me siento responsable es de haber llevado al psicólogo, Charly Díaz, que no cobró un peso, porque era una persona maradoniana, y mirá el problema en el que está metido”, admitió el abogado, y elogió el trabajo del profesional al decir que “lo conoció a Diego tomando alcohol y drogas y falleció sin hacerlo porque, si te fijás en la autopsia, no surgió presencia de estupefacientes y en la casa no se secuestró ni alcohol ni drogas”.

Cuando Ángela Lerena lo acusó de haberse alejado de Maradona en sus últimos días, Morla lo negó, aunque reconoció haber tenido una discusión para el día de su cumpleaños. “Dos veces me habló mal (Diego): una vez en Colombia y otra en Gimnasia -cuando Morla no quiso que fuera al evento organizado en la cancha del Lobo-”, aseguró el abogado y se refirió a su paso por La Plata: “Acá se vino a despedir. Fue a todos los partidos de Gimnasia. Para mí, el golpe final fueron los últimos meses. Porque Diego hablaba, entrenaba, iba a los entrenamientos. No estaba mal”.

La pandemia, así, “sumado a la nostalgia” por su desencanto amoroso con Rocío Oliva (porque “Diego no iba a tolerar que alguien no le correspondiera”, sostuvo y reconoció haber utilizado una frase poco grata la noche anterior al decir que Oliva había sido culpable de la muerte) fueron desencadenantes, según Morla, de su final.

El abogado volvió a referir al abandono de la familia. “Cuando lo operan de la cabeza, que yo hablo con Diego y le digo que se va a la casa, yo entendí que la pelea no era más legal, de amigo. Hacía falta una familia”, apuntó, otra vez, contra los hijos y lamentó que, en vez de ofrecer apoyo, las hijas se estuvieran peleando del otro lado de la habitación donde su padre hacía el post operatorio.

“Sí”, le contestó a Diego Ramos, podría haber evitado contar algunos detalles hirientes sobre las hijas o no haber sido tan filoso en sus comentarios el día anterior, pero sostuvo que lo hace a modo de “defensa” y que no va a dejar que nadie lo acuse gratuitamente de “asesino”, tal la consigna que prevaleció en la marcha impulsada por Dalma y Gianinna.

Para Morla, la familia Maradona estaba en conflicto desde antes que él entrara en la vida del Diez. “Es tal el odio interno entre ellos, que no se pudieron juntar ni a tomar un café. Se odian todos”, manifestó.

Un tema que se llevó varios minutos de la entrevista fue la economía de Maradona. Según reveló el abogado, el grueso de los ingresos del Diez, que necesitaba para pagarle hasta a “50 familias”, no venía del fútbol (“Diego perdió dinero con el fútbol”, dijo) sino de “negocios que nadie quería hacer” con Venezuela y con Cuba, y en los que los pagos, a veces, se hacían en oro. En este sentido, contó que el ex futbolista estaba metido en la industria alimenticia (“por consejo de Fidel Castro”, contó) y reveló que llegó a cobrar hasta 300 mil dólares por mes.

En ese momento, intervino en la entrevista Mauricio D’Alessandro, abogado de Morla, quien sumó al tablero una preocupación económica que habría deprimido a Diego. “Maradona deja de ganar dinero por la pandemia y se asusta. Se muestra preocupado, me decía que se fundía”, admitió D’Alessandro, quien reveló además que hasta antes de morir “gastaba alrededor de 10 millones de pesos por mes” en gastos fijos, tres veces más de lo que cobraba con el fútbol.

En este sentido, Morla sostuvo que “cuando lo conocí a Diego, estaba fundido” porque, además de sus gustos, siempre vivió con mucha generosidad, sin medir las consecuencias.

Hacia el final de la nota, Morla reveló una charla en carácter de promesa que mantuvo con el Diez cuando, años atrás, le pidió que “si a mi me pasa algo, hacete cargo de mis hermanas; y si a vos te pasa algo, yo me hago cargo de tus hijos”.

Por eso, consultado por Rial, Morla sostuvo que no cedería el poder que el mismo Maradona le confirió hace años, “firmado en una corte en Dubai”, que lo hace dueño, a través de su empresa, de su marca (los derechos de la imagen le pertenecen a los herederos), con la que debe ayudar económicamente a las hermanas de Diego.

“Tengo la responsabilidad con las hermanas. No te olvides que cuando a Diego lo internaron en Cuba, le cortaron la obra social”, recordó Morla sobre el hecho por el que históricamente culparon a Claudia Villafañe. Para el abogado, las hermanas fueron las únicas personas que estuvieron alrededor de Maradona por amor y no por “fama ni plata”.

En ese momento, Rial puso al aire un mensaje de Ana Maradona, quien además de agradecerle todo lo que hace por ellas, lo elogió: “Quería agradecerte todo lo que hacés por mis hermanas y por mí. Creo ciegamente en vos, como mi hermano creía”, dijo la mujer.

Claudia Villafañe (por llamarla “ladrona”), Rocío Oliva (por haberla acusado de ser la responsable de la muerte de Diego), Cristina Sinagra (por haber dicho que Maradona dudó de la paternidad de su hijo), Diego Maradona Jr. (por sentirse afectado por sus palabras) son algunos de los que iniciarán acciones legales contra Matías Morla por los dichos vertidos el lunes en el primer programa de “TV Nostra”. Dalma y Gianinna se manifestaron en las redes. Ojeda dijo estar “muy angustiada”. Jana, brilló por su ausencia.