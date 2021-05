Con el Diez en la intimidad

“El día que me dijo que íbamos a trabajar mucho juntos me temblaba todo”, dice Facundo Juárez, uno de los colaboradores de Diego Maradona que vivió el día a día de Estancia Chica junto al ex entrenador del Lobo. Él fue quien compartió mucho tiempo junto al astro y su cuerpo técnico, analizando rivales, virtudes y defectos del equipo y planificando cada partido a través de la confección de videos.

Casi sin querer, el Chancho, como lo llaman por Abasto, fue forjando una relación con el más grande de todos los tiempos, quien lo sorprendió gratamente con distintas actitudes humanas, humildes y terrenales, que terminan pintando al Diez de cuerpo entero. Desde pedir permiso para entrar al vestuario hasta cantarle una canción de Ricardo Arjona, en el medio de las canchas 3 y 4, a su pequeño hijo.

Ya desde el primer día que lo conoció en el Bosque, el analista de videos que trabaja en el club desde la época de Pedro Troglio, quedó gratamente sorprendido. Ese 8 de septiembre Maradona llegó a 60 y 118 para tomar contacto con los hinchas por primera vez y para ser presentado al grupo de jugadores y trabajadores que lo acompañarían durante su ciclo. Ese día, se quedó parado en la puerta del vestuario esperando que los futbolistas lo hicieran entrar.

“El primer día que lo vi fue en la presentación en el Bosque. Fue una sensación espectacular porque ya de por sí para nosotros la noticia de que venía al club era una sorpresa. Justo estaba frente a la puerta cuando entró al vestuario. Se quedó parado en la puerta como para que alguien le diga que podía entrar. Me hacía gestos como esperando que le dé una orden. Y le dijimos ‘entrá, no tenés que esperar a nadie’”, contó Facundo Juárez en la charla con a este medio, aún asombrado por esta actitud del astro.

“Después de saludar a todos los que estábamos en el vestuario se sentó y empezó a llamar a los que iban pasando para preguntar qué hacía cada uno. En un momento yo estaba en el vestuario del cuerpo técnico que está separado sólo por una puerta, hablando con el Gallego Méndez y Adrián González, que tampoco los conocía hasta ese momento y escucho que Diego llamaba a Facu. No me percaté de que era yo, porque todos me dicen Chancho ahí. Y me grita: ‘vos, el de los videos’, y me hizo sentar al lado suyo. Me dijo: ‘vamos a trabajar mucho juntos porque yo le doy bola a eso’. No sabía dónde meterme, me temblaba todo”, recordó.

Luego, con el correr de los días, llegó la hora de laburar codo a codo en el predio de Estancia Chica. Y no fue menos grato que esa tarde en el Bosque. Según el ex colaborador del Diez, ese día a día en Estancia Chica “era espectacular”.

“Por lo general preparábamos todo con Adrián y el Gallego, y le mostrábamos ya el video con el análisis hecho para después verlo con los jugadores. También miraba mucho las imágenes que mandaba al banco de suplentes durante los partidos”, señaló y agregó que “ese día a día era espectacular y él disfrutaba mucho ir a Estancia y hablar con todos. Con el cuerpo médico, los utileros y empleados del club. Yo tuve la suerte de compartir muchos momentos de intimidad del cuerpo técnico porque estábamos en la oficina antes y después de las prácticas. Escuché mil anécdotas porque él disfrutaba mucho contarlas, en las cenas o los almuerzos de concentración nos sentábamos y hasta que terminábamos de comer hablaba solamente él”, contó.

Obviamente que si de Maradona se trata, las anécdotas en la concentración no podían faltar. Algunas podrán contarse y otras no. Juárez, como buen futbolero y fanático de Diego, destacó una: “La anécdota que más me queda es que un día yo estaba con la compu y él hablaba con el Gallego y Adrián. Yo no prestaba atención, creyendo que charlaban cosas del equipo y porque estaba en lo mío. Pero por ahí levantó la cabeza y escucho que estaba contando el gol a los ingleses con todos los detalles. Desde lo que él iba viendo y lo que quería hacer, desde que recibió la pelota en mitad de cancha hasta que vio a Shilton tirado en el piso. Después hay miles de anécdotas, muchas que se pueden contar y otras que no (sonríe)”.

Y siguió recordando en la charla, un arranque de Diego, un momento maradoniano típico, que lo define de cuerpo entero. “Una vez estaba filmando una práctica de fútbol y por cómo estaba de fuerte el sol tuve que poner el dron arriba de él. Y la verdad que el ruido que hace el aparato es bastante molesto. Lo aguantó. Pero un rato nomás. Hasta que llamó a uno de sus asistentes y le pidió un botinero. Pensamos: ‘¿con qué va a salir?’. Cuando lo abrió sacó una pistola de juguete, con balines de plástico y empezó a tirarle. Obviamente no le pegó una. Se ‘enojó’ más porque no le hizo nada al dron, y remató, entre risas: ‘la próxima le pido el arma a un policía’”.

“TE CONOZCO, DESDE EL PELO, HASTA LA PUNTA DE LOS PIES”

No solamente el Chancho vivió momentos inolvidables junto al mejor de todos los tiempos, sino también su pequeño hijo Toto, quien cuando sea grande se encontrará con un sinfín de fotos y videos nada más ni nada menos que con Diego Maradona.

En una de las tantas prácticas en Abasto en las cuales Toto acompañaba a su papá al trabajo se dio un momento muy especial que humaniza a Pelusa más que nunca. En medio de las canchas 3 y 4, donde el equipo suele realizar los entrenamientos tácticos, Maradona tomó de la mano al nene y le cantó el estribillo de una canción de Ricardo Arjona.

“Yo te conozco Maradona”, le dijo Toto al Diez con toda la inocencia natural de un nene de 3 años. Y Diego, con toda la chispa que siempre lo caracterizó y todo el tacto como para entrar en diálogo con el pequeño, le respondió y entonó: “¿En serio, vos me conocés a mí?. Te conozco, desde el pelo, hasta la punta de los pies...”

Recordando el momento, el papá de Toto, emocionado, reconoció que todo quedará guardado para siempre: “Ese video, fotos y también momentos que no quedaron registrados por el teléfono pero que mi nene se acuerda. Cada día que ve una noticia o foto de él dice ahí está ‘el Diego Maradona’ como si fuera el amigo. Va a tener buenos recuerdos cuando sea grande y realmente tome dimensión de quién fue Diego y lo que pudo compartir con él”.

“NO LE GUSTABA DAR LAS MALAS NOTICIAS”

Tal como ya han marcado varios jugadores en reiteradas ocasiones, Maradona tenía una química especial con cada uno de ellos. Muchos lo rotularon con un DT paternal, que hablaba mucho con los futbolistas, los motivaba e intentaba explotar al máximo las virtudes. Tenía una debilidad: no quería darles malas noticias.

Juárez, testigo de cada charla y de cada momento, se encargó de reafirmar estas cuestiones: “Con los jugadores tenía mucha química y era de cuidar y defender mucho al futbolista. De hecho no le gustaba dar las malas noticias. Cuando tenía que sacar a alguno del equipo lo mandaba al Gallego. Estaba claro a que a él no le gustaba sacar a nadie del equipo”

Y agregó con una sonrisa: “Otra cosa que le pasaba era pensar que para todos era fácil jugar como él lo hacía y a veces había que decirle que ‘Maradona hubo uno solo’.

Tras todos esos buenos momentos felices de Maradona en Estancia, llegó la pandemia, se terminó el día a día que el Diez tanto disfrutaba y comenzaron a suceder las cosas feas. Esa última vez que Diego estuvo en el Bosque, entristeció a todos. “La sensación fue la misma que tuvieron todos los que lo vieron por tele. La verdad no fue buena. Incluso hasta el mismo día no sabíamos si venía. Porque desde el club le habían dicho que si él no estaba bien que no fuera, que priorizaran su salud, su cuidado”.

Después llegaría la intervención quirúrgica y Facundo aportó un dato: a los pocos días habló con él vía videollamada y se encontraba de buen humor, lúcido. El Maradona que todos querían ver. “La última videollamada fue una semana después de la operación y la verdad que lo vi muy bien, haciendo chistes y diciendo que iba a volver rápido. Mucho mejor que su cumpleaños. Por eso es que también me sorprendió cuando pasó lo de su fallecimiento”, recordó.

Lógicamente, como a todo el grupo, su partida pegó muy fuerte. “Fue bastante duro, costó aceptarlo. Porque era él y todo lo que representa para el fútbol”, comentó todavía afectado. Y por último, como seguramente le pasó a cada futbolero, confesó: “Nunca imaginamos que podía pasar”.

“Como le molestaba el ruido de un drone sacó una pistola con balines de plástico y tiró”

Facundo Juárez, analista de video de Gimnasia