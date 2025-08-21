Todo se hizo difícil. A pesar del éxito arrollador que tiene con la versión teatral de "Rocky", Nico Vázquez está viviendo uno de los momentos más duros de su vida ya que además de separarse de Gimena Accardi tras 18 años de relación, se filtró a la prensa que ella le había sido infiel.

Así, los rumores aseguran que lo hizo con alguien de su entorno más cercano, algo que ella insistió en negar.

Lo cierto es que, cuando trascendió la noticia de la ruptura, Nico sintió que era tiempo de abandonar el hogar conyugal.

Allí, armó las valijas y dejó la casa que compartía con la actriz en un barrio privado de Zona Norte para trasladarse a un departamento en la zona de Nuñez.

Ahora, Nico está viviendo sólo y pasa una buena parte del tiempo fuera de su casa. Asimismo, los vecinos de la zona se lo han cruzado por el barrio, haciendo compras o comiendo en algún café. Por otra parte, pasa tiempo a solas, con el celular y con gesto serio.