Una marcha al pulso de lo que pasaba en Diputados

Una nueva marcha “multisectorial” se registró ayer en las inmediaciones del Congreso, donde confluyeron los jubilados, en su tradicional movilización semanal, y familiares de personas con discapacidad que reclamaron a la Cámara de Diputados el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en ese sector. Estos últimos celebraron, los primeros no pudieron: no alcanzaron los votos para rechazar el veto a los aumentos de haberes.

La movilización de los jubilados, que como cada miércoles motivó un fuerte operativo de seguridad por parte del Ministerio de Seguridad, fue acompañada por las dos fracciones de la CTA y el gremio de estatales ATE, que reclamaron a la Cámara baja, sin suerte, por el rechazo definitivo de los vetos a las leyes de aumento jubilatorio y moratoria previsional.

Por su parte, familiares y personas con discapacidad se movilizaron al Congreso desde el mediodía después de una vigilia iniciada el martes por la noche en Plaza de Mayo en reclamo del rechazo legislativo al veto a la ley de emergencia en el área, en lo que finalmente se confirmó como un revés para el Gobierno.

“Son derechos, no privilegios. Estamos pidiendo que la gente con discapacidad tenga una vida digna”, expresó la actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que se encontraba manifestando junto a otras familias frente al Congreso. “La piel de las personas con discapacidad no puede pagar el déficit cero”.

“Nos cuesta conseguir turnos médicos, nos cuesta conseguir una autorización, nos cuesta conseguir todo para ellos”, relató Palola Vergara, mamá de Nayla, una pequeña de 8 años con síndrome Down. “Milei lamentablemente es una persona sin escrúpulos, que no le importa nadie…”, afirmó la mujer.

A su turno, ATE concretó ayer una Jornada Nacional de Lucha.