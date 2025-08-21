Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |HOY Y MAÑANA

Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente

Los gremios profundizan su protesta salarial con un esquema que prevé tres semanas con huelgas por 48 horas

Jueves sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente

Reclaman recomposición salarial y más presupuesto / Web

21 de Agosto de 2025 | 03:40
Edición impresa

Tras el Plenario de secretarios generales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) -entidad a la que pertenece la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp)-, los profesores universitarios confirmaron la continuidad de los paros de 48 horas. El cese de actividades comenzó hoy y continuará durante la jornada de mañana.

También mañana, en la sede de Adulp de la calle 6, se realizará una asamblea (con un primer llamado a las 17 y el segundo a las 18) con el objetivo de evaluar la continuidad del plan de lucha planteado por Conadu.

El epicentro del reclamo es la mejora salarial y el incremento del presupuesto para el sector: “Ante la falta de respuestas del Gobierno, seguimos exigiendo paritarias libres, recomposición salarial y más presupuesto para la Universidad, la Ciencia y la Tecnología”, se expresó desde Adulp.

La medida, adoptada por unanimidad entre la totalidad de las asociaciones del país que integran Conadu, afectará a facultades y colegios de la Universidad Nacional de La Plata.

La semana pasada, prácticamente no hubo actividad en los colegios de la Universidad como en la mayoría de las facultades.

En un comunicado de Conadu se detalló que las medidas de fuerza estarán integradas por jornadas de protestas semanales y rotativas de 48 horas; con movilizaciones, asambleas y otras acciones.

Un portavoz de Adulp vaticinó que “es muy probable que sea un paro importante”, en relación a la adhesión de las docentes universitarios.

LA SEMANA PRÓXIMA, CON PAROS

Además del cese de actividades de hoy y mañana, también se prevén paros el martes 26 y miércoles 27 de agosto, y el lunes 1 y martes 2 de septiembre.

Al conflicto salarial y presupuestario, se suma como eje la convocatoria a una Tercera Marcha Federal Universitaria en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario y rechazar el veto que, el Gobierno Nacional ya anticipó.

La marcha se realizará la tercera semana de septiembre, “en fecha a acordar con el conjunto de la comunidad universitaria”, se advirtió desde Conadu.

Asimismo, la Confederación Nacional llevará al Frente Sindical Universitario la propuesta de realizar una acto frente al Congreso, probablemente el 28 de agosto, día en el se tratará el proyecto de Ley de Financiamiento Universitario en el Senado.

En este sentido, Carlos De Feo, expresó: “Debemos mantener un alto grado de movilización. La ley debe ser aprobada por amplísima mayoría en el Senado y debemos enfrentar el anunciado veto presidencial con una masiva Marcha Federal Universitaria que muestre la legitimidad de nuestros reclamos y enfrente con éxito la política de destrucción de la universidad que está llevando a cabo el gobierno nacional”.

En los primeros días de septiembre, el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales volverá a reunir para re evaluar la situación y los próximos días de protesta.

