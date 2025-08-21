Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Trágica decisión

Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad

21 de Agosto de 2025 | 05:20
Un hombre de 39 años se quitó la vida en la mañana de ayer, al arrojarse al vacío desde un octavo piso del edificio de una compañía de seguros para la que trabajaba como empleado, informaron fuentes oficiales.

El triste episodio ocurrió en el octavo piso del edificio que tiene la Federación Patronal en calle 51 entre 10 y 11, a metros de la Municipalidad.

La terrible determinación adoptada por el trabajador provocó un enorme revuelo en el lugar, así como también escenas de drama, gritos y llantos entre el personal de esa empresa.

Por lo que trascendió de uno de los oficiales que intervino en el desgraciado episodio “era padre de dos hijos adolescentes, residía en la zona del Parque Saavedra y era hincha fanático de Estudiantes de La Plata”.

Al mismo tiempo, reveló que “atravesaba por problemas familiares y de salud mental”.

“Su existencia se le venía tornando cada vez más complicada y esta realidad al parecer lo abrumaba. Hay allegados suyos que estaban al tanto de lo que le pasaba”, confió luego el pesquisa.

No pudo establecerse, por el momento, si por dichos padecimientos estaba recibiendo asistencia psicológica o psiquiátrica.

“DIO ALGUNAS SEÑALES”

El mismo pesquisa dio a conocer, a su vez, que por la trágica decisión que tomó la víctima “dio algunas señales”, como algunos posteos que hizo en redes sociales, en los que aludió “a la muerte” y donde usó una frase inquietante: “Hasta acá llegué”.

Y en la mañana de ayer, “hasta llevó facturas y budines para sus compañeros”.

En base a lo que se pudo reconstruir hasta el momento, el empleado de Patronal se dirigió al sector del comedor, abrió la ventana y se arrojó al vacío.

El golpe del cuerpo contra el piso fue terrible y sus consecuencias devastadoras.

La escena, en una cochera interna, se llenó enseguida de policías y peritos, que trabajaron en la recopilación de elementos para dilucidar lo acontecido.

La causa judicial quedó caratulada como “suicidio”, con intervención de la fiscalía penal en turno de La Plata.

 

