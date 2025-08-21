Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa
El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas
Uno por uno, cómo votó cada diputado el rechazo al veto en Discapacidad
Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata
VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata
Domínguez, tras la clasificación a cuartos: "Estudiantes es un equipo difícil de doblegar"
La Plata: liberaron a la pareja acusada de abusar de su bebé de seis meses
Violencia, escándalo e incidentes en Avellaneda: Independiente y la U de Chile, suspendido
Blindan las ruinas del depósito incendiado a la espera de los estudios finales
Mammini continuará su carrera en el fútbol sueco: los detalles de su salida de Gimnasia
VIDEO. Santiago Martella, movilero de TN, se quebró en plena cobertura por la emergencia en discapacidad
Otro club castigado por la inseguridad en La Plata: robo y destrozos captados por una cámara
Fátima Flórez sobre su reencuentro con Javier Milei: “A él le gusta mucho”
El hijo extramatrimonial de Martín Demichelis habló del divorcio con Evangelina Anderson: “Me decepciona”
Cayó el creador de "Al Angulo TV", la página ilegal que transmitía partidos de fútbol y la Fórmula 1
VIDEO.- Renuevan alerta por ráfagas de viento en La Plata tras más de 40 horas de lluvia: así están los barrios afectados
Wanda Nara escrachó a Icardi tras el reclamo del futbolista en la Justicia: “Ocúpate de tus hijas”
La angustia de Gime Accardi, el día después de hablar de su infidelidad: “Estoy completamente abajo”
Conmoción y muerte en La Plata: un hombre cayó del 8vo piso de un edificio del Centro
VIDEO. Así actúa la banda que ataca a jubilados en un barrio de La Plata: dos casos en una semana
Causa Vialidad: el fiscal Luciani pidió la ejecución inmediata de los bienes de Cristina Kirchner
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mañana no habrá clases en las escuelas secundarias de La Plata: el motivo
Infantiles de Gimnasia vivieron una mañana especial entrenando con la Primera del Lobo
¿No puede soltar? García Moritán coincidió con Pampita y Pepa en un evento y no paraba de mirarlos
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones
Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A la espera de los estudios finales que definan el destino de la estructura del depósito, los vecinos continúan en un limbo sin fecha de retorno a sus hogares. Limpieza y orden en la zona para un cerramiento de seguridad
A más de un mes del incendio del depósito de electrodomésticos Aloise, en diagonal 77 y 48, la vida de los vecinos continúa en un mar de incertidumbre, recorriendo oficinas para que alguien tome en cuenta sus reclamos y la necesidad de volver a sus casas. Con demolición paralizada desde hace una semana y sin maquinaria a la vista, actualmente las tareas se centran en la limpieza, el ordenamiento de la zona y la instalación de un cerramiento de seguridad. Ayer se indicó que a la construcción a medio demoler le instalarán un cerco en la vereda pero eso no alcanzará para que el barrio retome, aunque sea, ritmo con el tránsito: la calle seguirá cortada.
“UTN está haciendo evaluaciones para determinar su futuro”, informó la Comuna
LE PUEDE INTERESAR
Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región
LE PUEDE INTERESAR
Sin clases en colegios y facultades de la UNLP por otro paro docente
Se espera, para devolver la vida a la zona, el resultado de un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Mientras la incertidumbre y la frustración se apoderan de los damnificados, una fuente Municipal estimó ayer que los resultados estén en 10 días, siempre y cuando el clima acompañe.
“Se hizo una neutralización de la demolición porque lo que resta de la estructura es más estable. Se limpia, se ordena la zona y se hace un cerramiento de seguridad. Actualmente, la UTN está haciendo evaluaciones sobre la estructura incendiada y sobre los edificios linderos para determinar su futuro”, se informó.
Con el objetivo principal de determinar si las condiciones de seguridad permiten el regreso de los residentes, la prioridad, según las autoridades, es que los vecinos “puedan volver y tener una vida lo más normal posible”.
Si los informes son favorables, se espera que el regreso pueda darse en los próximos días, aunque con un vallado de seguridad de cuatro metros de altura.
Paralizadas e intransitables desde el 16 de julio, otra de las metas se centra en la pronta liberación de las calles que rodean al siniestro, lo cual se estima, quedarán abiertas al público cuando estén los resultados finales.
Desde aquella fatídica mañana, los vecinos viven practicamente en un limbo. Obligados a evacuar y sin fecha de retorno a sus hogares, cada día que pasa es un obstáculo nuevo para intentar obtener respuestas concretas.
En este contexto, Brisa Peralta, una de las damnificadas, relató a este diario, la odisea que han vivido desde el incendio. “El sábado que se cumplió un mes, fuimos a la policía para hacer la denuncia. Ahí, nos dijeron que la misma policía de oficio había hecho la denuncia ese día y que ya se había abierto la Investigación Penales Preparatoria (IPP)”, recordó.
De ahí se fueron a Tribunales: “Entonces el lunes nos fuimos directamente a la fiscalía a primera hora. Ahí nos comunicaron que no había mucho avance, por el tema de que le faltaba el informe final”.
En ese momento, la necesidad de respuestas los llevó a la Municipalidad, donde un grupo de ocho vecinos esperó por horas una reunión clave sobre su situación. “Nos dijeron que se suponía que nos iban a notificar el martes, pero como llegamos, adelantaron todo”, comentó Peralta.
Se espera que antes de que termine la semana, esté el análisis para continuar la obra
Tras la reunión, los residentes autorizaron el ingreso a sus departamentos para que el personal evaluara los daños. “Piso por piso, cada inquilino verificó el estado de los departamentos. Por ejemplo, el mío estaba impecable, obviamente con la mugre normal”, agregó. Otros hogares, sin embargo, presentaban problemas de humedad.
Ahora, la espera se centra en el informe final, que, según les informaron, debería estar listo “antes de que termine la semana”.
Saben que la vuelta no será sencilla. Habrá que reconectar servicios, como la luz, limpiar y reparar, en casos. Por ahora, crece el malestar.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí