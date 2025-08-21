Demolición y vidas paralizadas: entre el cerco y la peregrinación vecinal

Ya sin lluvias, durante la tarde de ayer comenzaron los trabajos para cercar el ex depósito / Demian Alday

A más de un mes del incendio del depósito de electrodomésticos Aloise, en diagonal 77 y 48, la vida de los vecinos continúa en un mar de incertidumbre, recorriendo oficinas para que alguien tome en cuenta sus reclamos y la necesidad de volver a sus casas. Con demolición paralizada desde hace una semana y sin maquinaria a la vista, actualmente las tareas se centran en la limpieza, el ordenamiento de la zona y la instalación de un cerramiento de seguridad. Ayer se indicó que a la construcción a medio demoler le instalarán un cerco en la vereda pero eso no alcanzará para que el barrio retome, aunque sea, ritmo con el tránsito: la calle seguirá cortada.

“UTN está haciendo evaluaciones para determinar su futuro”, informó la Comuna

Se espera, para devolver la vida a la zona, el resultado de un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Mientras la incertidumbre y la frustración se apoderan de los damnificados, una fuente Municipal estimó ayer que los resultados estén en 10 días, siempre y cuando el clima acompañe.

“Se hizo una neutralización de la demolición porque lo que resta de la estructura es más estable. Se limpia, se ordena la zona y se hace un cerramiento de seguridad. Actualmente, la UTN está haciendo evaluaciones sobre la estructura incendiada y sobre los edificios linderos para determinar su futuro”, se informó.

Con el objetivo principal de determinar si las condiciones de seguridad permiten el regreso de los residentes, la prioridad, según las autoridades, es que los vecinos “puedan volver y tener una vida lo más normal posible”.

Si los informes son favorables, se espera que el regreso pueda darse en los próximos días, aunque con un vallado de seguridad de cuatro metros de altura.

Paralizadas e intransitables desde el 16 de julio, otra de las metas se centra en la pronta liberación de las calles que rodean al siniestro, lo cual se estima, quedarán abiertas al público cuando estén los resultados finales.

LA LUCHA POR OBTENER RESPUESTAS

Desde aquella fatídica mañana, los vecinos viven practicamente en un limbo. Obligados a evacuar y sin fecha de retorno a sus hogares, cada día que pasa es un obstáculo nuevo para intentar obtener respuestas concretas.

En este contexto, Brisa Peralta, una de las damnificadas, relató a este diario, la odisea que han vivido desde el incendio. “El sábado que se cumplió un mes, fuimos a la policía para hacer la denuncia. Ahí, nos dijeron que la misma policía de oficio había hecho la denuncia ese día y que ya se había abierto la Investigación Penales Preparatoria (IPP)”, recordó.

De ahí se fueron a Tribunales: “Entonces el lunes nos fuimos directamente a la fiscalía a primera hora. Ahí nos comunicaron que no había mucho avance, por el tema de que le faltaba el informe final”.

En ese momento, la necesidad de respuestas los llevó a la Municipalidad, donde un grupo de ocho vecinos esperó por horas una reunión clave sobre su situación. “Nos dijeron que se suponía que nos iban a notificar el martes, pero como llegamos, adelantaron todo”, comentó Peralta.

Se espera que antes de que termine la semana, esté el análisis para continuar la obra

Tras la reunión, los residentes autorizaron el ingreso a sus departamentos para que el personal evaluara los daños. “Piso por piso, cada inquilino verificó el estado de los departamentos. Por ejemplo, el mío estaba impecable, obviamente con la mugre normal”, agregó. Otros hogares, sin embargo, presentaban problemas de humedad.

Ahora, la espera se centra en el informe final, que, según les informaron, debería estar listo “antes de que termine la semana”.

Saben que la vuelta no será sencilla. Habrá que reconectar servicios, como la luz, limpiar y reparar, en casos. Por ahora, crece el malestar.