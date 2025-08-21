El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol tras violentos incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.

La noche se vio marcada por enfrentamientos prolongados, el ingreso de barras a la tribuna rival y escenas de violencia que derivaron en la intervención de los organismos de seguridad y la decisión poco habitual de la Confederación Sudamericana de Fútbol de cancelar —y no suspender— el encuentro.

En ese marco de violencia, se viralizó rápidamente un video donde muestra el momento exacto donde barras de Independiente desnudaron a dos hinchas chilenos, los hacen sentarse, los filman con un celular y los obligan a pedir perdón desde la tribuna.

"Pedí perdón, dale, dale dale. Son re traidores todos ustedes", le gritó un hincha del rojo al chileno que se lo veía ensangrentado.