Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Deportes

VIDEO. Como en la cárcel: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaron a pedir desnudos

VIDEO. Como en la cárcel: barras de Independiente golpearon a dos hinchas chilenos y los obligaron a pedir desnudos
21 de Agosto de 2025 | 07:58

Escuchar esta nota

El partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana fue cancelado por la Conmebol tras violentos incidentes en las tribunas del estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda.

La noche se vio marcada por enfrentamientos prolongados, el ingreso de barras a la tribuna rival y escenas de violencia que derivaron en la intervención de los organismos de seguridad y la decisión poco habitual de la Confederación Sudamericana de Fútbol de cancelar —y no suspender— el encuentro.

En ese marco de violencia, se viralizó rápidamente un video donde muestra el momento exacto donde barras de Independiente desnudaron a dos hinchas chilenos, los hacen sentarse, los filman con un celular y los obligan a pedir perdón desde la tribuna. 

"Pedí perdón, dale, dale dale. Son re traidores todos ustedes", le gritó un hincha del rojo al chileno que se lo veía ensangrentado. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes

VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

Partido cancelado ¿y ambos eliminados?: la posible sanción de CONMEBOL por Independiente - U de Chile

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Un dato dispara alarmas en Provincia

Estudiantes vs Flamengo: cuándo se juegan los cuartos, dónde se define la serie y las estrellas del Mengao

VIDEO. Caos, heridos graves y una noche de terror: Independiente vs U. de Chile, suspendido

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Últimas noticias de Deportes

Desde adentro, el relato de un platense sobre el infierno en Independiente: "Alguien dijo 'dejalos que se maten'"

VIDEO.- Habló Bebote Álvarez: apuntó contra todos y dijo que "fue una locura" lo que pasó

Brasil pidió "que se investigue" la barbarie en Avellaneda y reclamó por un "fútbol seguro e inclusivo"

El hincha de la "U" que cayó de la tribuna, muy grave: uno por uno, la salud de los chilenos heridos en Avellaneda
La Ciudad
Una protesta de manteros complicaba el tránsito en distintos puntos del Centro
Provincia autorizó un aumento a las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el IPS
La Plata, al ritmo de la Pachamama: finde de música, feria y celebración con la "Posta Querandíes"
VIDEO. Un caballo suelto cruzó Centenario y sorprendió a los vecinos de City Bell
Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
Policiales
Fentanilo mortal: revocan de la querella al Ministerio de Salud de Nación por "posible existencia de intereses"
Familiares de fallecidos por el fentanilo contaminado aseguran que "vamos a fondo": los Furfaro declaran en La Plata
Cristian Graf rompió el silencio y habló sobre el asesinato en Coghlan
Barbarie en Avellaneda: la Provincia le apuntó a Independiente y Conmebol por los incidentes
El clan Furfaro ya está en La Plata para declarar por el fentanilo contaminado: uno por uno, quiénes son los detenidos
Espectáculos
¡Bombazo de Wanda Nara! ¿La China Suárez embarazada de Mauro Icardi?
Divorcio millonario: una verdadera fortuna en juego por la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis
Nicolás Vázquez vs Gimena Accardi: los detalles de la firma del divorcio y la separación de bienes
Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación
Particular opinión de Graciela Alfano sobre la infidelidad de Gimena Accardi: “Es fabuloso”
Política y Economía
Milei: "Tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo"
Caputo minimizó el traspié en el Congreso y aseguró: "Este modelo se mantendrá durante 30 años"
VIDEO. Interna en Fuerza Patria y crítica desde La Cámpora a Kicillof
Francos, tras la salida de Spagnuolo: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"
Con piña en el Congreso, la tasa sube más y todo se duerme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla