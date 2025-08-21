Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Hoy pedí la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |ANÁLISIS

La pérdida de aliados ante un veto con impacto social

21 de Agosto de 2025 | 03:26
Edición impresa

A la votación que determinó el primer triunfo de la oposición en la sesión de ayer en la Cámara de Diputados demostró que el oficialismo perdió aliados clave en el Congreso. Una decena de legisladores cambió su voto respecto de la votación de junio pasado, en lo referido a la insistencia a la ley que declara la emergencia en el área de Discapacidad, cuando la iniciativa obtuvo media sanción. El rechazo al veto ahora pasó al Senado.

Imposible que esa mutación de voluntades no sea leída en el contexto del proceso electoral en marcha en un tema especialmente sensible, de hondo calar en la opinión pública. Pero también es cierto que gran parte de la responsabilidad de ese giro hay que buscarla en actitudes de los hermanos Milei, quienes dejaron un tendal de heridos durante el cierre de las listas de candidaturas nacionales del oficialismo y además se han encargado de destratar o hacer enojar a muchos de los antiguos aliados del primer tramo de su gobierno.

Hubo deserciones llamativas en el bloque libertario y que ayudaron a la oposición a bajar el piso para llegar a los dos tercios: Florencia Klipauka, Gerardo González y Alberto Arancibia estuvieron ausentes. Otro dato saliente es que los diputados Carlos D’Alessandro, molesto con el Gobierno por la intervención que dispuso Karina Milei en La Libertad Avanza de San Luis- y Marcela Pagano votaron a favor de voltear el veto.

También hubo cambios de actitud en el bloque más afín al Gobierno, el del PRO. Bancada que conduce Cristian Ritondo, hoy un claro aliado electoral de LLA. Hubo allí cinco votos afirmativos: Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro González, Ana Clara Romero y Karina Bachey. Solo Baldassi fue congruente con su apoyo en la versión original. Romero y Brambilla la habían rechazado en junio, Bachey se había abstenido y González estuvo ausente.

En tanto, las diputadas María Eugenia Vidal y Gabriela Besana -que habían rechazado la iniciativa la vez pasada- se abstuvieron esta vez, mientras que Germana Figueroa Casas y Silvia Lospennato optaron por ausentarse.

Del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), aliados al PRO, los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone votaron a favor. En junio se habían ausentado.

En el bloque de la UCR hubo comportamientos también llamativos. Cuando se dio media sanción a la ley, en junio último, casi todo el bloque votó a favor; solo Gerardo Cipolini, de Chaco, estuvo ausente. Sin embargo, en esta oportunidad, dos diputados que anteriormente se habían pronunciado a favor, votaron en contra. Fueron Lisandro Nieri y Pamela Verasay. Ambos legisladores responden al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, quien pactó una alianza electoral con los libertarios para octubre.

En tanto, el diputado Atilio Benedetti, quien tiene como terminal política al gobernador macrista de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se ausentó; en junio había votado a favor de la ley. El mencionado Cipolini, que responde al gobernador chaqueño Leandro Zdero -otro de los mandatarios radicales que tiene una alianza electoral con los libertarios- votó en contra.

Otro bloque aliado al oficialismo es Innovación Federal, integrado por legisladores que responden a los gobernadores de Salta, Misiones y Río Negro. También apoyó a la oposición en esta oportunidad. Cuando se aprobó la ley en junio pasado, buena parte de esa bancada estuvo ausente. En esta oportunidad se plegaron a la ofensiva opositora.

Como para cerrar el panorama, después de esta votación, y mientras se avanzaba con los otros temas candentes, se formalizó una fractura en el bloque de LLA. Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta se cortaron solos y anunciaron la creación de la bancada “Coherencia”. Tienen mandato hasta 2027. Todas malas noticias para la Casa Rosada.

LEA TAMBIÉN

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Muertes por fentanilo: García Furfaro, preso en Ezeiza al igual que sus hermanos y los directivos de la empresa

Estudiantes festeja estar en cuartos de final de la Copa, pero su nivel fue muy bajo en el empate 0 a 0 con Cerro

Quiénes son los ex rugbiers de La Plata condenados a pagar $110 millones por desfigurar a un joven: apelarían el fallo

“Hay algo más ahí”: la explosiva teoría sobre la infidelidad de Gimena Accardi a Nicolás Vázquez

VIDEO. Se desplomó una palmera, cayó sobre una casa y provocó destrozos en La Plata

Casi 5.000 hectáreas y más de 6.000 empleos: los números del cordón frutihortícola del Gran La Plata

La ciclogénesis dejó en La Plata más de 100 milímetros de agua: toda la lluvia de un mes, en poco más de un día

Mañana retoman los paros los docentes universitarios
+ Leidas

Caos, heridos graves y una noche de terror

“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica

El titular de la Agencia de Discapacidad fue echado tras un presunto pedido de coimas

Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos

Un dato dispara alarmas en Provincia

Uno por uno

Cordón verde: detectan casi 2.300 campos activos en nuestra región

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación
Últimas noticias de Política y Economía

Tensión por los vetos, entre rechazos y validación

Revuelo por un pedido de coimas: echarían al titular de Discapacidad

Una marcha al pulso de lo que pasaba en Diputados

El Senado también va por más: Garrahan y las universidades, en agenda
Deportes
Sufrió mucho pero igual se metió en Cuartos
Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo
Domínguez: “Jugamos apresurados, pero estuvimos lúcidos”
Amondarain y Gómez tuvieron su primera titularidad en la Copa
El Barba estiró su racha ante Martínez en cruces directos
Policiales
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo morta
Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”
Conmoción por una muerte en un edificio del centro de la Ciudad
“No griten o mueren”: feroz robo en Villa Elisa
Ordenaron la libertad de la pareja presa por abuso
Espectáculos
“Homo Argentum”: Campanella se metió en la polémica
“Haz que regrese”: Sally Hawkins, transformada
Fantasía, golpes y más terror, en otras novedades
Accardi y Vázquez: comienza el show de los trapos sucios
Se unieron: “Liam lo está haciendo muy bien, estoy orgulloso de él”, dijo Noel
Información General
Gripe aviar en el país: frenan exportaciones avícolas
Hackearon 2.500 millones de cuentas de Gmail
La Antártida entra en fase crítica de cambios
Alarma en la Provincia por brote de influenza aviar en productos avícolas: suspenden exportaciones
¿Se despierta un gigante? El proyecto de cobre que busca USD 9.500 millones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla