El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de semana, que se espera con una mejoría en el clima para hoy.
Escuchar esta nota
Luego de las lluvias, la tormenta y las ráfagas de viento, en medio del fenómeno de ciclogénesis que afectó a La Plata y alrededores, el clima sigue hoy con condiciones estables, pero no por mucho tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo que comenzará despejado, con algunas nubes en la mañana y entre parcial y mayormente nublado para la tarde y noche. Aunque se espera que el sol asome de a ratos y sea protagonistas tras varios días grises.
En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.
La mejoría durará poco ya que para mañana viernes se esperan nuevamente lluvias. La jornada arrancará con cielo mayormente nublado, y entre la mañana y la tarde hay probabilidades de chaparrones en un 40%.
Hacia la noche irá mejorando ya que se anuncia cielo despejado; acompañado de marcas de entre 12 y 18 grados. Además podrían registrarse ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.
El fin de semana inicia con un sábado que se anticipa con cielo despejado en las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde y con temperaturas estimadas de entre 7 y 15 grados. Mientras que el domingo el termómetro oscilará entre los 4 y los 16 grados, y cielo despejado a algo nublado.
