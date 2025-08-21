Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para la continuidad de semana, que se espera con una mejoría en el clima para hoy.

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo
21 de Agosto de 2025 | 07:36

Escuchar esta nota

Luego de las lluvias, la tormenta y las ráfagas de viento, en medio del fenómeno de ciclogénesis que afectó a La Plata y alrededores, el clima sigue hoy con condiciones estables, pero no por mucho tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un jueves con cielo que comenzará despejado, con algunas nubes en la mañana y entre parcial y mayormente nublado para la tarde y noche. Aunque se espera que el sol asome de a ratos y sea protagonistas tras varios días grises.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 7 grados de mínima y 19 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

La mejoría durará poco ya que para mañana viernes se esperan nuevamente lluvias. La jornada arrancará con cielo mayormente nublado, y entre la mañana y la tarde hay probabilidades de chaparrones en un 40%.

Hacia la noche irá mejorando ya que se anuncia cielo despejado; acompañado de marcas de entre 12 y 18 grados. Además podrían registrarse ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora.

El fin de semana inicia con un sábado que se anticipa con cielo despejado en las primeras horas, pasando a algo nublado desde la tarde y con temperaturas estimadas de entre 7 y 15 grados. Mientras que el domingo el termómetro oscilará entre los 4 y los 16 grados, y cielo despejado a algo nublado.

Árboles caídos y calles sin salida: lo que dejó la lluvia

Las prolongadas lluvias volvieron a causar trastornos en zonas de la periferia
