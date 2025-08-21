Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Lo acusan de prometer jubilaciones exprés sin ningún requisito

Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”

La cantidad de afectados sería enorme, varios de ellos en nuestra ciudad y alrededores. Interviene la UFI Nº 2 de Betina Lacki

Denuncia penal a un procurador por vender “espejitos de colores”

“El oro y el moro”. Un procurador en la mira por varias estafas / web

21 de Agosto de 2025 | 05:21
Edición impresa

Como en efecto dominó, las denuncias fueron cayendo una detrás de la otra. El acusado siempre fue el mismo: un procurador platense, que presuntamente se especializaba en temas previsionales. En realidad, siempre a decir de las presentaciones judiciales que se han ido incorporando en la fiscalía Nº 2 de La Plata, a cargo de la doctora Betina Lacki, la expertís estaba puesta en otro lado. En hacer fortunas en base falsas promesas de acceso a jubilaciones en tiempo récord, por sumas que parecían beneficios de magistrados o privilegiados, sin años de aportes y sin necesidad de llegar a la edad del retiro.

“Un vendedor de espejitos de colores. Nunca te ofrecía la mínima”, lo definió uno de los damnificados, que se pusieron en contacto con este diario. Otro dijo que “te ofrecía el oro y el moro. Pero te sacaba plata, mucha, y no te daba nada. El verso era muy creíble”.

El tendal de embaucados sería enorme, porque al margen de las denuncias que ya se habrían oficializado, en grupos de WhatsApp están apareciendo más perjudicados.

Se habla de más de medio centenar de personas con intenciones de presentarse ante la Justicia.

Esta trama defraudatoria arrancó en una compañía de transporte “La Nueva Metropol”, donde uno de sus empleados sirvió de cebo para que caigan los demás “clientes”.

La recomendación pareció “mágica”, porque el boca a boca maximizó la cantidad de carpetas en poco tiempo.

Según fuentes de tribunales, el procurador apuntado es Ignacio Fernando Barrios. En noviembre de 2024 se presentó la primera denuncia formal en su contra en nuestra ciudad en la UFI Nº 2 y ahora se supo que tiene expedientes desparramados por distintos departamentos judiciales.

La abogada Alicia Cagnani Salinas dio el puntapié inicial para la investigación.

La letrada viene de familia de juristas y es sobrina nieta de un famoso letrado platense, amante de los caballos de carreras, que tenía un stud llamado “Mate y Venga” (ver aparte).

“Para arrancar nos aseguró que tenía gente a la cual había que pagarle para que hiciera su trabajo en la ANSES”, relató la denuncia a la que accedió este diario.

“Nos fue convenciendo hasta asegurarnos el resultado de tener una magnífica jubilación en breve”, siguió. A cambio de ese trámite, pedía de anticipo 400 dólares, pero después los aportes seguían y por cifras aún mayores.

A partir de esa primera denuncia, la abogada Cagnani Salinas sumó nuevas acusaciones contra Barrios. “Hay otro grupo de afectados, alrededor de seis personas, que presentó una reclamo judicial en Quilmes contra el mismo procurador por estafa, con idéntica modalidad. Les decía que tenía contactos en la Anses”, informó la letrada, que además integra la comisión de ética del Colegio de Abogados de La Plata. “A la entidad también nos llegaron varios reclamos contra el acusado”, agregó.

Barrios está matriculado como procurador, un título intermedio en la carrera de Abogacía, que habilita para actuar en determinadas causas como profesional especializado en derecho procesal.

La fiscal Lacki ya habría dispuesto las primeras medidas de prueba. Barrios, que aún no declaró en la causa, designó abogados defensores y sentó domicilio en el barrio porteño de Puerto Madero.

 

 

La particular historia de la abogada que lidera el reclamo del grupo de presuntos estafados
