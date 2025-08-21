VIDEOS Y FOTOS.- Infierno en Avellaneda: batalla campal, heridos graves y más de 90 detenidos en Independiente Vs. la "U" de Chile

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal
August 21, 2025
El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile fue cancelado tras una batalla campal entre hinchas que dejó un saldo de al menos diez personas heridas y noventa detenidos. La Conmebol canceló oficialmente el encuentro por la violencia desatada en las tribunas del estadio Libertadores de América.
Estudiantes sufrió mucho pero igual se metió en cuartos de final de la Copa Libertadores
Lo mejor del Pincha fue la victoria en Paraguay, ya que ayer jugó muy flojo
Según supo Noticias Argentinas, el caos comenzó cuando seguidores de la U. de Chile, ubicados en la tribuna alta, comenzaron a arrojar proyectiles como palos, botellas y butacas hacia los hinchas de Independiente que se encontraban en la parte baja, lo que desató una feroz respuesta de la barra local.
Tras la cancelación, las repercusiones no se hicieron esperar. La Conmebol oficializó la suspensión del partido apuntando a la "falta de garantías de seguridad por parte de Independiente" y derivó el caso a su tribunal de disciplina. Por su parte, el presidente del club de Avellaneda, Néstor Grindetti, calificó el comportamiento de los hinchas chilenos como "repudiable" y denunció que "destrozaron los baños".
IMÁGENES SENSIBLES— Lucas Schmidt (@Lucass_Schmidt) August 21, 2025
hinchas del rojo pidiéndole a la barra que pare con los linchamientos pic.twitter.com/9ZlJPJS2m5
Desde Chile, el mandamás de la U, Michael Clark, aseguró que "el fútbol ahora pasa a un segundo plano". A la polémica se sumó el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien culpó tanto a la "violencia en las barras" como a la "evidente irresponsabilidad en la organización" y ordenó a su embajador asistir a los heridos.
El partido fue suspendido en el minuto 48, cuando el marcador estaba 1-1. Con la cancelación oficial, el futuro de la serie y las duras sanciones que recibirán los clubes quedan en manos del tribunal disciplinario de la Conmebol.
En medio del caos, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos o bastones.
“Pedí perdón”:— Es tendencia en 𝕏 (@EsTendenciaEnX) August 21, 2025
Porque los barras de Independiente le abrieron la cabeza a dos chilenos y los obligaban a pedir perdón, parece un video en la cárcel https://t.co/36Vfscpqem
"Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría", dijo a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas.
August 21, 2025
Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg— bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025
Victimizan a los de la u de chile. Iban al baño,rompían cosas y nos tiraban azulejos pic.twitter.com/oR0lhylusv— Fran Giuliani (@Giulianifranco) August 21, 2025
El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmó a la radio chilena Cooperativa FM que "hubo heridos de arma blanca".
Hay al menos una persona herida de gravedad, aunque se desconoce su nacionalidad, dijo luego a la AFP.
Un tipo chileno que está en otro país donde lo acaban de robar y pegar al punto de tener todo el cuerpo sangrando va y busca refugio en la policía que le dice: “Corre, Ándate de acá bóludo!— MatchDay 🇨🇴🤩Sebas (@MatchDay09) August 21, 2025
Y luego se preguntan los argentinos porque el odio a ellos
https://t.co/QNmAdVXZSn
Al retirarse del recinto deportivo, hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. "Es una vergüenza", "dan ganas de no venir más", repetían algunos.
Recibí "un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo", relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.
