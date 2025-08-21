Sorpresivo regreso: nuevo romance entre Fito Páez y Julia Mengolini, tras su reciente separación

"El amor después del amor". Tras su ruptura con Eugenia Kolodziej, ahora se confirmó que Fito Páez y Julia Mengolini están viviendo un nuevo romance.

Así, revelaron en LAM, que la pareja se habría reencontrado en enero, después de estar juntos durante el 2013, y apuestan a una segunda vuelta.

Recordemos que, la relación de Fito con Eugenia terminó hace varios meses, ahora sorprendió su vinculación con la periodista, ya que habían estado juntos hace más de 10 años.

Asimismo, se reveló que "es una historia que viene desde hace tiempo", que empezaron a verse en el mes de enero, y hace poco lo hicieron oficial.

"No se supo antes porque de la vida privada de él no se habla tanto", reconocieron en la tele.

Alli, todo parece indicar, que pese a no haber pruebas gráficas que demuestren la relación, sería cuestión de tiempo que el cantante y la periodista blanqueen, ya que llevarían meses juntos, luego de haberse dado otra oportunidad a más de una década del primer noviazgo.