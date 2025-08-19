Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Juan José Campanella se metió en la polémica por la película Homo Argentum que protagoniza Guillermo Francella: “Es una locura decir que es apátrida”

Juan José Campanella se metió en la polémica por la película Homo Argentum que protagoniza Guillermo Francella: “Es una locura decir que es apátrida”
19 de Agosto de 2025 | 23:05

Escuchar esta nota

El debate en torno a Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella, volvió a ocupar un espacio central en la agenda cultural y mediática. Entre las voces que se sumaron a la polémica estuvo la de Juan José Campanella, director de cine y ganador del Oscar, quien en diálogo con LN+ defendió la producción y salió al cruce de las acusaciones que tildan al film de “apátrida”.

Campanella se mostró categórico al rechazar esas lecturas. “Es una locura decir que Homo Argentum es apátrida”, afirmó, y señaló que el film no hace más que inscribirse en una larga tradición de sátira que la historia del arte arrastra desde la Antigüedad. “La película es una sátira. Es el subgénero más viejo de la comedia, desde Aristófanes, que se reía de los defectos y de la hipocresía. No se burla de las virtudes, eso sería una burla; se ríe de los defectos. Y en este caso se burla de los hipócritas, no de los buenos”, sostuvo.

El director de El secreto de sus ojos remarcó que, lejos de despreciar al país, la película exhibe incluso un sentimiento de cariño profundo hacia lo argentino. “Me da la impresión de que muchos de los que critican la película ni siquiera la vieron. Homo Argentum hasta tiene cosas que demuestran un amor, un afecto casi irracional por la Argentina. Por eso esta discusión está siendo usada para otra cosa, están utilizando a la película y a Guillermo, que tampoco dijo lo que le adjudican, para tirar tiros por elevación”, explicó.

En ese sentido, Campanella hizo un llamado a poner la polémica en perspectiva y a valorar el aporte del cine argentino. “Tendríamos que estar contentos de esta película. Al que no le gusta, que no le guste, y punto. Pero convertir una sátira en un alegato apátrida no tiene ningún sentido”, sentenció.

De este modo, el reconocido realizador se sumó al debate defendiendo no solo a Francella, protagonista central del film, sino también al valor de la sátira como herramienta cultural para señalar defectos sociales. Con su intervención, buscó correr el eje de una discusión que, a su juicio, quedó atrapada más en la arena política que en el terreno artístico.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios

Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida

Se supo: quién es el supuesto tercero en discordia entre Gime Accardi y Nico Vázquez

Murió un policía en Camino Centenario al estrellarse en auto contra un poste

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Megatoma de Los Hornos: un lugar hostil conectado a otra tragedia
+ Leidas

Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas

Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones

Vidal y un mensaje en LinkedIn para buscar empleo: "En diciembre me quedo sin trabajo"

Por una golpiza en un boliche de La Plata, lo condenaron a pagar $110 millones

Entre regresos y lesionados, Estudiantes arma el equipo para definir la serie ante Cerro Porteño

Anuncian la construcción de un nuevo acueducto en La Plata: a qué barrio beneficiará

El artista platense que brilla en Europa

Campaña caliente: duro cruce entre Espert y Taiana
Últimas noticias de Espectáculos

La reaparición de Charly García: llegó en silla de ruedas, frágil y conmovió a todos

Nico Vázquez rompió el silencio: "Me da mucha vergüenza" y "No la perdoné"

“Una tristeza”: Fabián Cubero tras la muerte de su papá y la ausencia de sus hijas en las últimas vacaciones

Se hizo cargo: qué dijo el supuesto amante de Gime Accardi
La Ciudad
Lluvias y ráfagas fuertes: cómo seguirá el clima en las próximas horas
Caravana solidaria nocturna en La Plata para personas en situación de calle
La tormenta se hace sentir en Región: los más de cien milímetros caídos provocaron anegamientos en algunos barrios
UN DIA MAS, el nuevo programa de streaming de EL DIA
Docentes universitarios profundizan la protesta con nuevos paros y movilizaciones
Deportes
Racing se enfrenta a Peñarol en el Cilindro por los octavos de final de la Copa Libertadores
VIDEO. Franco Mastantuono debutó en la victoria 1 a 0 del Real Madrid ante Osasuna
Messi se perdió el último entrenamiento y prendió las alarmas antes de un partido clave: qué dijo Mascherano
Garnacho, colgado en Manchester United, se quedó afuera de la Selección y espera un llamado de Chelsea
Agostina Hein se consagró campeona mundial de natación y rompió un récord tras 21 años
Policiales
"Nexo concausal”: qué dice el informe pericial de las ampollas de fentanilo y su efecto en las muertes
La Plata: penitenciario y su pareja detenidos por abusar sexualmente de su hija de 6 meses
Caso Mieres: cayó el tercer sospechoso por el crimen del docente de la UNLP
VIDEO. Insólito: robaba una garrafa en La Plata, fue sorprendido por un patrullero y huyó como si nada
Se cayó un ascensor en un edificio del centro de La Plata: hay una mujer herida
Información General
“Operación Jubilee”: a 83 años de Dieppe, la sangrienta incursión aliada que anticipó el Día D
Mate, café, harina pero tomate no: ANMAT advirtió sobre un lote afectado en Marolio
Argentina, el país más odiado según la Inteligencia Artificial: las razones
EN VIVO, el mapa de la ciclogénesis en el AMBA: a qué hora lloverá más fuerte y cuándo llegarán las ráfagas de 74 km/h
Polimedicados: un 60% de los mayores de 65 toma más de cinco fármacos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla