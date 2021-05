Viralizan un mensaje del titular del Colegio de Médicos: fuerte denuncia contra IOMA

Un mensaje que fue enviado por el presidente del Colegio de Médicos de La Plata, Jorge Mazzone, a un grupo privado de colegas se filtró en las últimas horas. En el mismo, si bien no da nombres y está escrito en potencial, hace una fuerte denuncia contra el IOMA y denuncia lo que describió como una “persecución política”.

El mensaje se da en el marco de las elecciones que se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo próximos, donde se renovarán autoridades. En el mismo, enviado a otros profesionales, Mazzone expresa: “Estimados Colegas, lo que estoy viviendo después de muchos años de trabajo médico y de ser representante de los médicos es indignante y lisa y llanamente puede sentirse como una persecución política”. Luego sostiene que “me banco que me hagan listas para venir por mi persona que digan que soy el enemigo a vencer y que quieran manejar la institución, porque hasta ahí son reglas del juego. Me banco que me hagan una auditoria en mi servicio para auditar desde tiempo atrás a ver si encuentran algo que pueda perjudicarme. Me banco que busquen candidatos en mi hospital para que concursen mi cargo para desplazarme de mi función que vence este año. Pero lo de hoy llegó al limite de la tolerancia”.

En ese sentido, denunció que “están llamando a mis pacientes desde IOMA, parece que para interrogarlos sobre mi atención. Hoy llamaron a muchos, entre ellos una familia que atiendo hace 27 años aproximadamente y que tiene un hijo con discapacidad con una lesión cerebral y con discapacidad motora y mental moderada”. Además agrega que “lo peor de todo esto es que pidieron hablar con él para que les diga si lo atendí y cómo. Me llamaron los papás para contarme lo que había pasado”.

Por otro lado contó que además lo llamaron muchos pacientes que atiende desde hace años para decirle que los están llamando para “buscar falencias mías en la atención”. También dio cuenta que “en enero apenas superé los $10.000 en medio mes de trabajo que es lo que según dijeron auditaban y lo digo para que vean a quién auditan y por qué lo hacen. Es realmente una vergüenza”.

Para finalizar, el médico reflexiona: “Estoy tranquilo con todo lo que hice y hago en mi proceder profesional, la mayoría de la comunidad médica sabe como soy, porque siempre me manejé con honestidad que es la manera de manejarme como me lo enseñaron mis viejos. Pero si piensan que así me van a callar y que voy a claudicar se equivocan. Voy a seguir defendiendo la dignidad de la profesión médica con mi voz como lo hice siempre y voy a redoblar la apuesta diciendo lo mal que estamos los médicos por culpa de la política de turno. Espero terminen con estas acciones que están llevando adelante porque sin dudas es lo peor que viví en mis más de 30 años de médico”.

LAS ELECCIONES

Cabe destacar que cuatro listas competirán en la elección del Colegio de Médicos platense, que renuevan consejeros y representantes del Tribunal de Disciplinas del Distrito I.

Como quedó dicho, se llevarán a cabo los días 26, 27 y 28 de mayo, de 9 a 17 horas y podrán votar todos los médicos y médicas matriculadas. Por ahora, se realizaría en la sede del Colegio de 51 entre 9 y 10, aunque cabe la posibilidad de cambiar el lugar por cuestiones de protocolo COVID-19.