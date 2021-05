Presión para que los dólares del FMI financien ayuda social

Aunque en las últimas horas hubo gestos de unidad, la tensión dentro de la coalición oficialista continúa: el kirchnerismo presentó en el Senado un proyecto de declaración para que los 4.300 millones que ha decidido girar el Fondo Monetario Internacional como “derechos especiales” a la Argentina por integrar la institución, no se destinen al pago de intereses de la deuda sino a financiar el gasto social para contener los efectos recesivos de la pandemia.

Ayer el senador Oscar Parrilli logró imponer en el debate virtual de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta la iniciativa que en unas semanas deberá tratarse en el recinto. El proyecto, que no es vinculante, de alguna manera le reclama al ministro Martín Guzmán (Economía), quien viene de tensar la cuerda con La Cámpora por su infructuoso intento de desplazar al subsecretario Federico Basualdo, que dichos fondos se utilicen ara “superar la crisis económica fruto de las consecuencias de la pandemia”.

Empero, durante su exposición Parrilli destacó que “esto no es una interna como dicen algunos, esto es para el Fondo Monetario, este proyecto de ley tiene como destinatario a las autoridades del FMI y es un claro aporte a nuestro gobierno en las negociaciones y a los fondos que van a venir en agosto” de parte del organismo crediticio.

El ex titular de la AFI se refirió a los U$S 4.300 millones que el Fondo se comprometió a enviar como un aporte no reembolsable con el fin de ayudar en el combate de la pandemia. Y apuntó que la finalidad de la iniciativa es evitar que tengan éxito “diferentes operadores a través de los medios que están intentando imponer la idea de que como la Argentina tiene deudas tiene que utilizar esos fondos para pagarla. Frente a esto, nosotros nos referimos al Fondo Monetario y le pedimos que sea coherente respecto de los destinos que se le tiene que dar a los fondos”. Cerca del senador indicaron que se refería a dirigentes opositores y a economistas del mercado que deslizaron cual debería ser el destino de tales recursos.

“Esperemos que estos fondos lleguen en el mes de agosto, incrementen nuestras reservas y sean destinados a garantizar el equilibrio social, antes que el equilibrio fiscal”, fundamentó el estrecho colaborador de Cristina Kirchner.

QUE DICE LA OPOSICIÓN

En un escenario de tensión dentro del Frente de Todos y a pocas horas que Guzmán parta a Europa para continuar conversaciones con directivos del FMI en busca de un ulterior acuerdo por la deuda, no pareció ingenuo el planteamiento del estrecho colaborador de Cristina Kirchner.

Así lo observó también el senador radical Julio Martínez al considerar que “si este proyecto no es para marcarle la cancha al ministro Guzmán es innecesario porque el propio Fondo establece que ese préstamo no es para pagar deuda”. Y, con tono punzante, el senador riojano enfatizó que “cuando uno lee el proyecto que presentaron no es un proyecto que apunte al Fondo Monetario sino que le dice al ministro Guzmán qué es lo que tiene que hacer”.

Sin embargo, en el bloque del FdT de la Cámara alta aseguraron que no se trata una “presión” para el Ejecutivo sino de un “acompañamiento” en la búsqueda del mejor entendimiento con el organismo crediticio.

Este gesto, no obstante, es un indicio más que para el kirchnerismo “las decisiones de fondo” no deben tomarse de manera personal sino que por las características de la coalición gobernante, donde la Vicepresidenta emerge con peso específico evidente, tendrán que salir por consenso. “Y en temas como éste nuestro espacio debe manifestar su posición histórica”, expresó un dirigente camporista consultado al referirse a las criticas hacia la salida de divisas para hacer frente a los intereses de las acreencias en detrimento de la deuda interna.

Respecto a las últimas diferencias con Guzmán, la fuente consultada recordó que “cuando Axel (Kicillof) era ministro (de Economía) podía tener imaginación al gestionar pero el rumbo lo tenía muy marcado”. Las críticas a los vaivenes en la conducción política del Ejecutivo, cada tanto, emergen desde el kirchnerismo. Hoy no sólo tensionan por la política económica que intenta implementar el titular del Palacio de Hacienda sino que cada vez suenan más voces desde este espacio político en reclamo de la reedición del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y para que se estudie la estatización de la Hidrovia, la autopista fluvial sobre el Paranà cuya concesión caduca fue extendida por tres meses por Transporte.