Murió el analista político y consultor Jorge Giacobbe

El encuestador y analista político Jorge Giacobbe (p) falleció este 1 de junio, según confirmó su hijo, director de la firma de opinión pública Giacobbe & asociados que aquel fundó y del que hasta ahora era presidente. Giacobbe pasó sus últimos días internado en el Hospital San Carlos, de Capitán Sarmiento.

A título de homenaje. Gracias, viejo. pic.twitter.com/HUTVVu7cx8 — Jorge Giacobbe (@JorgeGiacobbe) June 1, 2021

En la misiva que hizo pública para informar la muerte de su padre, expresó que transita "de los dolores profundos pero imaginables de la vida". "Me toca ahora despedirte, viejo. No quiero, simplemente me toca. La muerte nos ronda y nos asedia, y sin embargo, nuestro deber es celebrar la vida", escribió.

"Además de mi padre fuiste mi compañero. Mi amigo, socio, formador, compinche y referencia. Fuiste generoso en enseñarme muchas cosas con tus virtudes, y más generoso todavía en enseñarme otras tantas con tus carencias", describió Jorge Giacobbe hijo.

SU INGERENCIA EN LA PLATA

Jorge Giacobbe, junto a su consultora, fue uno de los asesores que tuvo el ex intendente de La Plata Pablo Bruera en el camino que lo llevó a ganar las elecciones en el año 2007. Giacobbe formó parte de la estrategia de instalación de su nombre y consultor clave en la campaña.

Fue el mentor de la famosa y recordada frase "Bruera es agosto". La misma hacía referencia al nombre de su antecesor, Julio Alak.