Kicillof, contra la oposición y Vidal: “Ayuden con algo”

En línea con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el gobernador, Axel Kicillof, apuntó ayer contra la oposición al inaugurar obras en el hospital Sor María Ludovica de esta ciudad (ver aparte). Fue cuando reclamó a los dirigentes de Juntos por el Cambio que “dejen de sembrar odio por los canales de televisión” y que, “si quieren actuar en forma responsable ayuden con algo, consigan vacunas o anótense como voluntarios”.

El mandatario provincial dijo también que su administración llegó para “terminar las asignaturas pendientes [de Macri y Vidal]”. Y enumeró que la inversión concretada en el hospital platense “se planeó en 2010, se inició en 2017 y se dejó de garpe el 11 de agosto de 2019”.

Kicillof cuestionó también que “muchas obras se empezaron y no se terminaron, otras estaban prácticamente terminadas y no se quisieron inaugurar porque las había empezado otro Gobierno. Los cinco hospitales que no quisieron inaugurar son una vergüenza”.

Después apeló a la ironía para rematar que “los que dejaron pudrir vacunas nos dicen cómo hay que vacunar; los que no terminaban hospitales nos quieren decir cómo hay que hacer con el sistema de salud, los que cerraron escuelas técnicas, escuelas en el Delta, nos vienen a decir lo que hay que hacer en educación”. En ese punto, defendió su gestión de la educación durante la pandemia y salió al cruce de los que critican la suspensión de las clases presenciales: “Es una falta de respeto a las maestras decir que no hubo clases”.

Siempre con la oposición como blanco, el jefe del Estado provincial cargó contra los que “ponen más angustia a una pandemia difícil” e insistió: “Lo único que pedimos es que si quieren actuar como oposición responsable, ayuden con algo, que consigan vacunas, se pongan de voluntarios, que acompañen a la gente que sufre en vez de recorrer canales y Twitter llenando de odio a la gente, es una invitación para que colaboren, la mano está extendida para que ayuden porque hace falta”.