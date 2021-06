Periodista varado en Miami reveló que le ofrecieron volver al país a cambio de una fortuna

El periodista Facundo Pastor es uno de los tantos argentinos varados en Miami tras las medidas del Gobierno que le puso límite a quienes viajaron al exterior para el regreso al país. Según denunció, en las últimas horas estuvo averiguando para pegar la vuelta a Argentina y dijo que le ofrecieron hacerlo en un vuelo privado pero a cambio de una fortuna.

"Ayer me contactó una persona para contarme que le quedaban lugares en un vuelo privado. Pasa que es que no puedo pagar. Pedían para siete pasajeros, un vuelo privado, con varias escalas, 50 mil dólares. Dividí esa cifra por siete... son 7 mil dólares por pasajero", contó.

En diálogo con Alejandro Fantino, el columnista de América y Radio La Red aseguró que tiene pasaje de vuelta y que "no me quiero poner ansioso, pero cada una o tres horas, trato de averiguar". Pastor además contó que "los teléfonos están colapsados, no es que no te atienden, pero te van contando lo que pueden". Asimismo destacó que su esposa, María Mercedes, lo ayuda con los trámites.

El periodista, que también cubrió el colapso del edificio de Miami, manifestó: "Es el gran tema entre los argentinos que están acá. Hay cerca de 25 mil o 27 mil argentinos en los Estados Unidos, habrá que ver cuántos hay acá en el Estado de Florida".