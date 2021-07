Ginés G. García volvió de España y lo increparon

Tras un viaje de semanas en España y en medio del cupo que permiten el ingreso al país de apenas 600 pasajeros por día, el exministro de Salud, Ginés G. García, aterrizó ayer en Ezeiza. Lo hizo en un vuelo de Air Europa y antes de las 7 AM, lo que no impidió que fuera increpado por un grupo de ocasionales viajeros. “Hay que ir a Venezuela de vacaciones, amigo”, le reprochó uno que también le recriminó no haber volado con Aerolíneas Argentinas. Y otro, recordando la escandalosa vacunación Vip que lo eyectó del cargo, lo recibió al grito de “roba vacunas”.