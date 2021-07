A. Fernández: "Si alguien espera que yo claudique ante un laboratorio, se equivoca"

El presidente Alberto Fernández afirmó hoy que "la historia se repite y hoy hay muchos que no quieren que seamos libres y soberanos, y siguen pensando en patria para algunos". Así lo afirmó al encabezar esta tarde el acto central por el Día de la Independencia en la Casa histórica de Tucumán.

También sostuvo que la Argentina "tiene otras batallas" como la pandemia del coronavirus y cuestionó a "los que se enojan cuando cuidamos el ingreso de los argentinos al país" para retrasar la llegada de las nuevas variantes del virus, como la Delta, más contagiosa que las demás. "Es un virus perverso, que no para de mutar. Algunos se enojan cuando cuidamos el ingreso de los que llegan a la Argentina. Cuidamos que el virus que muta no ingrese y nos complique otra vez la situación, cuando estamos logrando avanzar rápidamente en el proceso de vacunación", dijo el mandatario.

En ese marco Fernández aseguró que "nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca. Espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante acreedores o laboratorios se equivoca, no lo voy a hacer, antes me voy a mi casa. No tendría cara para entrar a esa sala (en alusión a la Casa de Tucumán) si hiciera algo semejante”.

Por otro lado, cuestionó a quienes "hicieron una enorme campaña para hacer creer que la vacuna era veneno" y aseveró que, de esa manera, "hicieron daño y postergaron el proceso de vacunación" contra el coronavirus. "Todos los días peleo contra los que quieren ver la Argentina arrodillada", dijo el mandatario.