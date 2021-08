Luz Gaggi, la joven platense que volvió a brillar en "La Voz" y ya es la gran favorita

La platense Luz Gaggi volvió a brillar anoche en "La Voz Argentina" y ya se transformó en una de las grandes favoritas a quedarse con el exitoso reality de Telefe. Tan bien cantó y reversionó el clásico tema "Billie Jean" de Michael Jackson en el Knockout, que los jurados la aplaudieron de pie y consiguió pasar a la próxima etapa.

La joven de 18 años, oriunda de City Bell, compitió en el equipo de Mau&Ricky contra Esperanza Careri, la participante que fue protagonista en las batallas por pelearse arriba del escenario con su contrincante. Es por eso que los hermanos Montaner ya le habían anticipado que debía esforzarse y mucho si quería seguir en la competencia. De hecho también la rompió interpretando "Víveme", de Laura Pausini, que le valió que más tarde Lali y Ricardo apretaran el botón rojo para "robarla" y darle una nueva oportunidad. Finalmente la mendocina eligió a la ídola pop.

La performance de Luz fue tan brillante que el propio Ricky, tras escuchar semejante interpretación se sacó la campera de cuero. Pero también Lali se agarró la cabeza como no creyendo lo que estaba escuchando y aseguró: "Ha sido de los momentos más impresionante de La Voz Argentina".

Montaner aseguró que "es probable que las dos sean las mejores voces femeninas del programa" y no quiso jugársela por ninguna de las dos. "Nos han dado una clase de lo que es la excelencia, algo que no tiene falla y y fue sentido. Si hay una manera de ponerle un concepto al bienestar, yo estoy en un momento de bienestar por lo que acabo de escuchar". La Sole, por su parte, dijo: "Escuchamos una excelencia no solo en calidad vocal, sino interpretativa. Yo tengo una preferencia pero me la voy a guardar. Vivimos un show maravilloso, que superó mis expectativas".

Los coaches confesaron que "es muy complicada la decisión porque lo hicieron 35 veces mejor que en el ensayo". Y agregaron: "Las dos tienen condiciones para ganar esta vaina". Luego de los elogios, llegó el momento de la votación y eligieron a la platense, que al dejar el escenario sólo pudo atinar a decir "estoy feliz".

Cabe recordar que Luz, quien de chiquita sufrió un accidente que le truncó su sueño de ser bailarina, se llevó todos los aplausos de los jurados en la batalla que protagonizó junto a Margarita López cantando el tema "Someone you loved", del británico Lewis Capaldi, y si bien ambas demostraron tener una voz espectacular, la oriunda de nuestra ciudad se llevó la mejor parte.

En aquella oportunidad Lali, cuando Marley le cedió la palabra, les dijo a las participantes: "Me tuvieron como hipnotizada. Son voces tan diferentes y lo bien que congeniaron. No sé por quién me inclinaría, las felicito a las dos". Ricardo Montaner, por su parte, contó que "por momentos pensé que bajaron la temperatura de los aires acondicionados porque tenía un frío bárbaro y me di cuenta que tenia escalofríos por lo magistral que ha sido esta batalla". La Sole interrumpió y aseguró que "ya cuando se pararon en el escenario dije 'esto explota'. Se pararon súper seguras y es lo que me gusta de esta etapa de La Voz. No me voy a inclinar por ninguna de las dos porque es difícil. Felicito a los chicos (Mau&Ricky) por enfrentarlas porque le dio nivel a la cosa".

Luego fue el turno de los hijos de Montaner que coincidieron en que "posiblemente sea la decisión más difícil que hemos tenido". Mau les dijo que "no puedo con el orgullo y estoy tan agradecido de haberlas puesto juntas porque toda la Argentina se dio cuenta del talento que tienen, sobre todo por esa madurez impresionante que demostraron hoy. Eso hace que la gente conecte aún más con ustedes dos. Acaban de poner el nombre de equipo muy alto". Los hermanos se abrazaron para anunciar la decisión y Ricky tomó la palabra: "Tomamos esta decisión por una intuición pero con la esperanza de que ambas continúen en la competencia. Ninguna merece irse a la casa". Enseguida comenzó la música de suspenso y anunció que la platense Luz Gaggi era la elegida.

Lo cierto es que la alegría fue doble porque más tarde Lali apretó el botón y se "robó" a Margarita, que estaba a punto de retirarse del escenario. De esta forma, la decisión de la ídola pop hizo que también la que parecía perdedora se mantenga en el exitoso envío de Telefe. "Vos no te podés ir, vos te quedás en La Voz Argentina", le dijo.

El pasado 5 de julio, cuando había comenzado el reality, Luz escribió en su cuenta de Instagram: "Poco más de una semana pasó desde el estreno tan ansiado de La Voz Argentina 2021 que fue recibido con tanto amor por mi gente y muchas personitas mas, un amor que me llena el corazón y me emociona demasiado. Desde mi parte no me queda más que agradecer el aguante y las buenas vibras que me regalan personas lindas de todas las edades, de muchos rincones bellos de Argentina e incluso de afuera, que disfrutan esto tanto como yo". Y agregó: "Todo empezó como una idea media al aire y terminó siendo una de las mejores experiencias que estoy viviendo. Gracias a todo el equipo que hay detrás de cámara también, que hacen que todo esta movida gigante valga cada segundo. A los coach vocales increíbles que nos acompañan en cada pasito, a @felidiazb y @mauyricky que apostaron por la muchachada fresh. Gracias a mis compañeros y amiguis de La Voz que los traigo en el alma. Y también gracias a mis familia, a mi gente, que a veces sin tenerme yo misma ni un gramo de confianza, ellos siempre apostaron por mi y estuvieron desde el segundo 0".

Cabe recordar que en las audiciones a ciegas la platense, que el año pasado se graduó en el colegio Esquiú de City Bell, donde en reiteradas oportunidades animó los actos escolares con su impresionante voz, cantó "One and only" de Adele. Por su interpretación primero se dio vuelta Ricardo Montaner y casi sobre el final sus hijos, por quienes finalmente se inclinó la joven.