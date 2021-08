Tras la denuncia del festejo de su cumpleaños, Carrió confesó que lloró y que pensó en irse del país

Luego de ser denunciada por el festejo de su cumpleaños en diciembre de 2020, en pleno confinamiento y con más de 70 invitados, Elisa Carrió señaló hoy en una entrevista radial que “no se pueden comparar situaciones”, haciendo referencia a la celebración en Olivos de la primera dama Fabiola Yáñez.

En este marco, la líder de la Coalición Cívica confesó haberse sentido "herida", por la denuncia que realizó el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten “por el delito de violación de medidas para evitar la propagación de una pandemia previsto en el artículo 205 del Código Penal y de desobediencia tipificado en el artículo 239 del Código Penal”.

Sobre este aspecto manifestó que con la medida judicial adoptada sintió que no se valoró el respaldo que ofreció su espacio a una serie de medidas adoptadas por el gobierno. "Ayer me sentí herida. Fue la primera vez en mi vida que tuve la sensación de querer irme del país, esta gente no reconoce ni siquiera que hayas respaldado las medidas”, señaló Carrió.

Añadió que “No quiero vivir en la mentira que se vive en este país, me han dañado mucho pero ayer lloré y yo no lloro, porque había cumplido con todo” y destacó “Yo no soy golpista, le pido al Gobierno y a los kirchneristas, que respeten la vida privada de los ciudadanos, sobre todo de aquellos que hemos acatado todo”.

“No me vacuné, no me fui del país, no pedí turno anticipado, y estaba entre la vida y la muerte por los problemas de salud que tengo”, sostuvo al tiempo que recalcó que todos sus invitados entre los que se destacan el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, el presidente de la UCR bonaerense, Daniel Salvador, el exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el diputado Mario Negri, fueron testeados antes de asistir.

Al ser consultada por los festejos en Olivos, Carrió volvió a resaltar que no pediría el juicio político a Alberto Fernández, aunque sostuvo que el Gobierno debería haber dado el ejemplo. “Yo no posteo ninguna foto de Olivos, no hice comentarios, salí a defender a Fabiola. Mi casa es una casa privada, no soy funcionaria, tienen que dejar decidir a la sociedad”, consideró la líder de la CC-Ari.