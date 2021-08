¡Histórico! Argentina le ganó a Italia en vóley y se metió en semis de Tokio 2020

El seleccionado argentino masculino de vóleibol logró una victoria histórica frente a Italia por 3 a 2 (21-25, 25-23, 25-22, 14-25 y 15-12) y alcanzó las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



El equipo dirigido por Marcelo Méndez le ganó un partidazo a Italia, medalla de plata en Río 2016, y se metió entre los cuatro mejores de los Juegos, algo que no sucedía desde Sidney 2000. Ahora, en semifinales, Argentina esperará al ganador de Polonia y Francia.



Rusia, que le ganó 3-0 (25-21, 30-28 y 25-22) a Canadá, y Brasil, el último campeón olímpico, que superó a Japón por 3-0 (25-20, 25-22 y 25-20), jugarán la otra semifinal.



Facundo Conte fue el máximo anotador argentino con 19 puntos y Ezequiel Palacios hizo 18. El goleador del partido fue el cubano nacionalizado italiano Osmany Juantorena, con 22 puntos, y también se destacó Alessandro Michieletto, con 21.



Los tres cruces decisivos en Juegos Olímpicos los había ganado siempre Italia: por 3-1 en los cuartos de final de Atlanta 1996; por 3-0 en el partido por el bronce de Sidney 2000 y por 3-1 en los cuartos de final de Atenas 2004. Ahora, Argentina tendrá dos partidos para intentar conseguir una medalla. La única en la historia del vóley nacional fue la de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 88.



En el Ariake Arena de Tokio, con Las Panteras -que ayer finalizaron su participación en los Juegos- alentando desde las tribunas, Argentina hizo historia.



La gran diferencia en el primer set la hizo Italia en el saque, con cuatro aces y complicando la recepción del equipo argentino. En cambio, el seleccionado no lastimó desde el servicio y los italianos pudieron salir bien en ataque, en especial con Juantorena e Ivan Zaytsev, dos figuras consagradas del vóley mundial.



En el segundo set, Italia empezó a errar sus saques bomba y Argentina pudo hacer su juego. El zurdo Michieletto, de 19 años y 2.05 metros, sostenía a los italianos, mientras que Luciano De Cecco variaba con sus atacantes. Ezequiel Palacios, que venía siendo clave en todos los fundamentales, se dobló el tobillo en el 20-19. Hubo susto en el banco argentino pero el formoseño siguió y hasta se encargó de cerrar el parcial a favor de los argentinos por la mínima diferencia.



La paridad continuó en el tercer set, aunque Argentina estuvo más firme en bloqueo, mejoró en defensa y De Cecco varió el juego con buenas respuestas de Palacios, Facundo Conte, Bruno Lima. En Italia, en cambio, salió Zaytsev, más irregular. Con una decisión del video challenge (toque de red de los italianos que el árbitro no vio), los argentinos sellaron el 25-22 que les permitió pasar al frente 2-1 en el partido.



El cuarto set fue todo para Italia: saque, bloqueo, ataque y un Michieletto intratable. Argentina no pudo jugar y el partido se fue al tie break. En el quinto, con el 'Polaco' Poglajen en cancha en lugar de Palacios, los argentinos sacaron la diferencia dejando todo en cada pelota. Con buenas defensas de Danani y Poglajen y los contraataques de Bruno Lima y Conte, el seleccionado bajó otra vez a una potencia y festejó.



Argentina formó con Luciano De Cecco (4), Bruno Lima (14), Sebastián Solé (9), Agustín Loser (4), Ezequiel Palacios (18), Facundo Conte (19). Líbero: Santiago Danani. DT: Marcelo Méndez. Ingresaron: Matías Sánchez, Martín Ramos, Cristian Poglajen (4) y Federico Pereyra (1).



Italia: Simone Ginnelli (3), Iván Zaytsev (8), Simone Anzani (5), Gianluca Galassi (12), Osmany Juantorena (22), Alessandro Michieletto (21). Líbero: Massimo Colaci. DT: Gianlorenzo Blengini. Entraron: Jiri Kovar (10), Riccardo Sbertoli (-), Luca Vettori (10), Matteo Piano (4) y Daniele Lavia.