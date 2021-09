Ardió una casa en Tolosa, perdieron todo y ahora piden ayuda de forma desesperada

Una vivienda quedó totalmente destruida tras un incendio que consumió la totalidad de las instalaciones. El lamentable hecho sucedió en la zona de 16 entre 530 y 531, en Tolosa, y por causas que aún se desconocen, las llamas se apoderaron del domicilio que si bien por fortuna en ese momento la familia había salido, el fuego alcanzó y mató a las mascotas que se encontraban adentro.

El fatídico episodio ocurrió el pasado 29 de agosto. En contacto con EL DIA, Alises, víctima del impresionante incendio en su casa, relató el drama que atraviesa: "Lloré mucho, mucho, no se lo deseo ni a peor enemigo. El fuego destruyó todo lo que tenía, desde mi perra con sus crías, mi gato, hasta mis herramientas de trabajo", sostuvo.

Y además detalló: "Yo soy muy precavida con todo, no sé como sucedió el incendio. En ese momento no había nadie, pero vivimos cuatro personas. Actualmente me encuentro parando en un bañito que fue lo que se salvó. Este bañito era el que le estaba construyendo a mi hijo por fuera de la pre fabricada, por eso no se llegó a quemar".

El fuego también destruyó máquinas de coser, herramientas de trabajo de Alises, por lo que reza por la solidaridad de los vecinos que le puedan acercar una: "Si alguien tiene alguna máquina de coser, de las más sencillas, y la puede donar, será bienvenida porque ahora no puedo trabajar y era de las cosas más valiosas que tenía".

LLAMADO A LA SOLIDARIDAD

En continuidad con el relato, la vecina de Tolosa pide ayuda a quienes también puedan dar una mano en este terrible momento. "Justamente ayer el Ministerio de Desarrollo nos acercó unas chapas, tirantes y ladrillos. Estoy muy agradecida, pero nos hace falta quizá la mano de obra para que podamos levantar de a poco mi casita", expresó.

De esta forma todo aquel que desee colaborar o brindar algún tipo de ayuda, podrá contactar a Alises al siguiente número: 2215799557