Renovado reclamo de vecinos de El Rincón por tierras cedidas a la Iglesia

Vecinos del barrio El Rincón se reunieron frente a la Municipalidad de La Plata en reclamo de ser escuchados. Una de las vecinas explicó a este medio que fue entregado el último terreno fiscal a una Iglesia, lugar que podría ser utilizado para crear una salita y un jardín maternal, las necesidades más urgentes.

“El último terreno fiscal fue entregado al Arzobispado por 99 años”, explicó en conversación con diario El Día. Además, detalló que hace un tiempo hubo un acuerdo con diferentes concejales para presentar el proyecto de construcción de las necesidades básicas pero al final no fue presentado.

“Un día nos levantamos, pasamos por el terreno como es habitual y nos encontramos con que estaba alambrado”, relató la vecina de El Rincón. Allí se le informó que habían sido entregadas al Arzobispado de manera formal. El Concejo Deliberante aprobó el proyecto “por amplía mayoría” pero ellos siguen sin salita ni jardín maternal.

En el mismo momento, describió, el barrio amaneció con folletos de la Municipalidad donde se prometía hacer un CIC (Centro de Integración Comunitaria). “No es una salita, es un lugar donde van a hacer una delegación sobre la plaza que está al frente”, agregó.

“El barrio no está pidiendo iglesias, lo imponen”, declaró la vecina de El Rincón. Por último, confirmó que llevarán este reclamo hasta las últimas consecuencias. Vale mencionar que sobre la plaza mencionada no se puede construir y tampoco cuenta con el espacio para hacerlo y a la vez, no quitar más espacios verdes.