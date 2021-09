“Se veía venir”, dicen en la zona: incidentes cerca de los bares de diagonal 74

“Era algo que se veía venir. Este tumulto no fue lo único que pasó durante la noche”, dijo un comerciante de la zona de los bares de diagonal 74, “un rato antes dos tipos habían estado peleando con cuchillos en la esquina de 10. Una pelea tumbera con pañuelos en los brazos y todo. Y después ocurrió esto”. Con “esto” se refiere a los serios incidentes que se desencadenaron en diagonal 74 y 48, justo después de que un motociclista que al parecer circulaba en contramano y era perseguido por la Policía chocó contra un taxi, hubo un intento de linchamiento y disparos de estruendos por parte de la Policía.

“Para nosotros es una puñalada”, apuntó el mismo comerciante, quien pidió mantener su identidad bajo reserva porque la zona “está muy brava”, describió.

La información que obtuvo este diario de fuentes oficiales da cuenta de que a la 1.20 de la mañana, policías que patrullaban el Centro en un “operativo de nocturnidad”, advirtieron en diagonal 74 y 47 que un joven en una moto de baja cilindrada “hacía piruetas y maniobras peligrosas para sí mismo y para terceros”, de modo que intentaron identificarlo, pero él aceleró para avanzar en contramano un par de cuadras. Al llegar a diagonal 74 entre 10 y 48 chocó contra un taxi.

La versión de la Policía es que algunas personas intentaron agredir al taxista, mientras que testigos que presenciaron la escena contaron lo contrario: “Un grupo se fue contra el de la moto y lo increpó por andar en contramano y haciendo willy (circular en una sola rueda)’”, explicó uno de ellos. Es más, hay quienes dicen que, ante el reclamo de los indignados transeúntes, hubo una respuesta provocadora de parte de la persona que se encontraba tendida en el suelo.

Lo concreto es que el reclamo que arrancó con algunos insultos y gritos fue subiendo de tono hasta terminar en una verdadera batahola. Frente a esto “se requirió el apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) que estaba apostado a algunos metros”, señaló un jefe policial, detallando que ese personal usó “seis cartuchos de estruendo a fin de dispersar al tumulto” y proteger la vida de la persona que estaba en el piso.

Para quienes estuvieron en el lugar, aquella escena fue dramática, con clientes desesperados intentando refugiarse en los bares mientras en la calle se escuchaban las detonaciones y el estallido de los botellazos que comenzaron a arrojar “amigos” del accidentado en un intento por “rescatarlo” de la policía. Los testigos aseguran que “tiraron balas de goma”, lo cual fue desmentido por la Policía.

Los clientes que estaban consumiendo en las mesas de las vereda entraron de forma agolpada en los locales y peatones pedían por favor que les permitieran acceder para ponerse a resguardo.

“Anoche hubo miedo. La gente que había salido a disfrutar se encontró con esta situación y estaba desesperada. Cuando entraron mis clientes yo cerré la puerta de mi local, pero tuve que terminar abriendo a algunas personas que necesitaban refugiarse”, explicó otro comerciante. Como sea, los incidentes significaron para todos ellos “un nuevo dolor de cabeza”, ya que muchos locales tuvieron que cerrar temprano, con las significativas pérdidas en ventas que eso implica.

Un rato después arribaron a la escena los médicos del Same que asistieron al motociclista herido, de 19 años, quien fue derivado a la comisaría Primera por “resistencia a la autoridad”, luego de que se determinó que no hacía falta llevarlo a un hospital porque “presentaba raspones que no revestían de gravedad”, se informó oficialmente. A la misma seccional llevaron la moto Zanella Due porque “que tenía prohibición de circular y carecía de papeles”, y se presentó el taxista de 28 años, imputado por “lesiones culposas”.

“Este tipo de situaciones nos perjudican mucho. No solo por el estrés que generan y por el riesgo que corren nuestros negocios y nosotros mismos. También desde lo económico. Hubo varios negocios que a la 1.30 tuvimos que cerrar ¿Quién se iba a querer quedar después de lo que había pasado? Queda una sensación de conmoción. La gente, que anda buscando tranquilidad, con esto queda muy alterada. Te puedo decir que perdimos la mitad de una caja con respecto a lo que se suele recaudar un día como el sábado”, explicó el dueño de un local gastronómico.

En la misma línea expuso que es necesario que se sume más patrullaje a la zona para cuidar esa actividad que tan golpeada viene. “El día de la primavera quedó demostrado que poniendo caminantes no suceden estas cosas. Es sabido que los viernes y sábados a la noche esto se descontrola con pibes en moto”, cerró.