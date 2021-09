Colonia Urquiza: en un doble golpe comando, le pegaron con saña a una mujer de 88 años

En el terreno hay una vivienda particular y el comercio / Demian Alday

Con un dato, efectividad y violencia, cinco ladrones asaltaron un comercio de venta de leña y una casa particular que se encuentra en el mismo terreno, el viernes pasado por la tarde en Colonia Urquiza. A la banda le bastaron 10 minutos para reducir y precintar a cinco empleados, robar en la oficina, pasar a la finca, golpear a una jubilada de 88 años a la que le sustrajeron 1200 pesos y algunas pertenencias, para luego escapar de la escena.

“Sabían que ese día tenía la plata para pagar los salarios y encima se la agarraron con mi vieja que no puede ni caminar”, se lamentó Oscar, víctima del atraco, que por otro lado quedó filmado en parte por las cámaras de seguridad de una propiedad vecina. Las imágenes permitieron determinar cuántos sujetos actuaron (en principio creyeron que eran cuatro) y en qué dirección fugaron.

Según contó el damnificado, que vende leña, carbón y garrafas de gas en una propiedad situada en 186 entre 492 y 500, “llegaron en un Fiat Duna blanco que me crucé por la 186 justo cuando me iba”. Venían “desde Melchor Romero”, agregó, aunque huyeron en la dirección opuesta. De hecho, abandonaron el rodado sobre calle 492, a mitad de camino entre 186 y ruta 36, donde un quintero de la zona los vio descender y abordar otro vehículo, presumiblemente “un Chevrolet Corsa gris”, señaló Oscar.

Llegaron a las 9.20, cuando Daniel (sobrino del dueño) trabajaba en el container que funciona como despacho. Bajaron a toda velocidad y se encaramaron hacia el joven, a quien sometieron en segundos. Después hicieron lo mismo con otros dos trabajadores que estaban en el sector delantero del predio y con un par diseminados en el fondo.

A todos los ataron y los llevaron hasta el container. “Se robaron todo lo de valor que encontraron. Celulares, dinero que había en la oficina y el de los sueldos”, detalló la víctima. Con los bolsillos “cargados”, cerraron con llave la puerta y la dejaron en la cerradura, del lado de afuera.

Pero no culminaron allí: tres se fueron hasta la casona que está a unos 20 metros. Entraron y se abalanzaron sobre la mamá de Oscar, quien “tiene 88 años y casi no camina”, comentó. La mujer “se enojó” con los delincuentes y éstos le respondieron golpeándola en la cabeza. “La tiraron al piso, la amenazaron y revolvieron toda la casa buscando lo que no había”, añadió.

Tras nuevos golpes, entendieron que la jubilada no mentía. Tomaron 1200 pesos y salieron a reunirse con los dos cómplices que esperaban en el Duna. A las 9.31, el encargado y familiar de Oscar lo llamó por teléfono. “Vení a abrirnos que nos ataron y nos encerraron en la oficina”, le explicó.

“El auto que usaron era robado y con patente apócrifa. Lo raro es que había tres procedimientos policiales, sobre la avenida 44, en 474 y en ruta 36, así que es evidente que los tipos venían de Romero”, reflexionó el damnificado.

Por otro lado, según denunciaron los vecinos en grupos de inseguridad, un Ford Ka negro “con dos pibes encapuchados” atacó el mismo viernes al mediodía en 522 entre 142 y 143. Minutos antes, una mujer había denunciado el robo de su auto, un Ford Ka negro con vidrios polarizados, a manos de dos sujetos en 169 y 520. “Esos pibes también anduvieron a las 19 horas por 516 entre 161 y 162 son más y una hora más tarde en 159 y 520, donde le quisieron robar la moto una chica”, contó un frentista.