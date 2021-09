Piden frenar las vacunas de refuerzo y enviarlas a países donde escasean

El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiteró su pedido de que las personas vacunadas contra el coronavirus no reciban dosis de refuerzo y las vacunas sean enviadas a los países con escasa inmunización. No me quedaré callado cuando las empresas y los países que controlan el suministro mundial de vacunas piensan que los pobres del mundo deben contentarse con los restos”, señaló Tedros.