El Bitcoin encabezó otra estrepitosa caída del mercado de criptomonedas y se encienden las alarmas

El mercado de criptomonedas perdió la mitad de su valor en los últimos 70 días al pasar de 3 billones de dólares a poco más de 1,5 billones, contagiadas por el anuncio de la suba de tasas de interés en los Estados Unidos y la búsqueda de prohibir las operaciones de minado y financieras con activos como Bitcoin y otros en Rusia.



Fue justamente el desplome de la criptomoneda más importante de todas, el Bitcoin (BTC), que cayó de su máximo histórico de US$ 69.000 el 10 de noviembre a US$ 34.000 este sábado (-50%), el que agregó más impulso al colapso en criptos en este tiempo



Otros activos digitales como Ethereum, Solana y Cardano cayeron entre 50 y 60% en los últimos dos meses, según datos del portal Coinmarketcap.



Ésta es la segunda mayor caída en términos de dólares para ambos después de la fuerte caída de mayo de 2021, según Bespoke Investment Group.



Las intenciones de la Reserva Federal de controlar la inflación están sacudiendo tanto las criptomonedas como las acciones y muchos otros activos de riesgo, una corrección que se hizo particularmente notoria en los papeles tecnológicos que cotizan en el Nasdaq, que cayó un 5% sólo en la última semana..



A estos e suma que Reino Unido, España y Singapur tomaron medidas para regular las promociones y la publicidad relacionada con criptomonedas desde finales del año pasado.



Sin embargo, el golpe más fuerte llegó el jueves último cuando el banco centra de Rusia propuso prohibir completamente el minado e intercambio de cripto-activos, al considerar que representan un riesgo a la "estabilidad financiera y a la soberanía de la política monetaria".



Hay que tener en cuenta que Rusia es el tercer país donde se realizan más operaciones de minado -necesarias para validar las transacciones o generar nuevas monedas- gracias al frío del norte de su territorio y en Siberia, donde las bajas temperaturas ayudan a refrigerar más fácilmente las computadoras que se usan para este fin.



Este es otro de los motivos por los que se pretende avanzar en la prohibición de las operaciones de minado: su alto consumo de energía eléctrica.



Según datos de la Universidad de Cambridge, Rusia representa el 13,6% del minado mundial, mientras que los Estados Unidos se sitúa en 42,7% y Kazajstán 21,9%.



Si bien las criptomonedas son legales hasta ahora Rusia, no están permitidas como medio de pago, y el banco central ruso prohibió en diciembre a los fondos de inversión utilizarlas.



Vale recordar que la anterior caída fuerte de Bitcoin coincidió también con una prohibición análoga en China -país que llegó a representar un 70% del minado- en mayo de 2021, cuando el precio de Bitcoin llegó a perforar los US$ 28.000, aunque luego pudo recuperarse y pasar su máximo anterior de US$ 64.000 que había marcado, también, un mes atrás.



"Los rumores de prohibiciones en Rusia, los efectos del endurecimiento de las políticas monetarias de los bancos centrales y la posibilidad de nuevas regulaciones está teniendo más peso en el intercambio y la inversión de criptomonedas actualmente que las tendencias a largo plazo", manifestó Jason Deane, analista en activos digitales en Quantum Economics a la agencia Bloomberg.



Actualmente, además de China, las criptomonedas se encuentran prohibidas en Egipto, Irak, Catar, Omán, Marruecos, Argelia, Túnez y Bangladesh.