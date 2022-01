Febrero en la pantalla: Pamela, Almodóvar, regresos y romance

La guerra de plataformas está al rojo vivo: los distintos servicios on demand suben la apuesta mes a mes con sus novedades intentando acercar nuevos suscriptores dentro de un mercado abarrotado, una tendencia que se verá reflejada en febrero, mes con estrenos de altísimo perfil, grandes actores e importante producción.

Una de las más esperadas es, sin dudas, “Pam & Tommy”, serie que se verá desde el miércoles por Star+ y que relata la historia del video sexual que grabaron Pamela Anderson y su pareja, Tommy Lee, uno de los primeros escándalos sexuales de la era de internet. Lily James y Sebastian Stan interpretan a la actriz y el músico en lo que el servicio de streaming describe como “una historia de amor, crimen y una fábula admonitoria”. Los primeros tres capítulos se verán el miércoles y luego se estrenará un episodio por semana.

Febrero es también el mes de un regreso y un final: “Killing Eve”, una de las series de culto más queridas de esta era dorada de la tevé, estrena su cuarta y última temporada el 27 de febrero a través de Paramount+: los nuevos episodios seguirán a nuestras protagonistas, Sandra Oh y Jodie Comer, en su juego de gato y ratón, después de que en el desenlace de la temporada 3 optaran por tomar caminos separados.

“Vikings: Valhalla”, por Netflix

Ese mismo día, la plataforma Starzplay estrenará su primera serie original latinoamericana: “Señorita 89”, que cuenta con la producción de los ganadores del Premio de la Academia Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín, y la dirección de la argentina Lucía Puenzo, es un sofisticado thriller dramático ambientado en el glamour del México de los 80. La historia sigue a Concepción (Ilse Salas), la matriarca del certamen de belleza más importante del país, quien, junto a un equipo de expertos maquilladores, entrenadores e incluso cirujanos, da la bienvenida a las 32 finalistas a su finca, La Encantada. Allí, las concursantes experimentarán un duro entrenamiento de 3 meses hasta llegar al concurso de Miss México.

Lo cierto es que debajo de las apariencias, la ropa y el maquillaje hay un mundo oscuro y al final, las concursantes se empoderarán mutuamente y unirán fuerzas para salir vivas del concurso.

Apple TV+ también apostará a los grandes, con tres nuevos desembarcos en su plataforma: este viernes llega “Suspicion”, drama de ocho episodios protagonizado por Uma Thurman, que encarna a una destacada empresaria estadounidense que es secuestrada en un hotel de Nueva York. El ojo de la sospecha cae rápidamente sobre cuatro ciudadanos británicos, aparentemente normales, que se encontraban en el hotel la noche en cuestión. Así, comienza una carrera transatlántica del gato y el ratón.

Dos semanas más tarde, llega “Severance”, serie de gran elenco (Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro y Christopher Walken, entre otros, con dirección de Ben Stiller) sobre un equipo de oficinistas que se han sometido a un procedimiento quirúrgico que separó sus recuerdos laborales de los de sus vidas personales. Y sobre el final del mes, el 27 de febrero, la plataforma de la manzana presentará “Super Pumped: The Battle for Uber”, serie antológica protagonizada por Joseph Gordon-Levitt y a cargo de los cocreadores de “Billions”, Brian Koppelman y David Levien, que relata la historia de la polémica compañía de viajes compartidos, sus batallas tanto internas como externas que tienen consecuencias impredecibles.

“Madres paralelas” llega a Netflix el 18 de febrero, dos semanas después de su estreno en cines

EN NETFLIX

La más popular de las plataformas, Netflix, también tiene una buena cantidad de estrenos de alto perfil, comenzando este viernes con “Murderville”, donde Will Arnett interpreta a un detective de homicidios que en cada episodio tiene que resolver un crimen con un invitado distinto: cada invitado es una celebridad y, además, no conoce el guión ni la trama que le espera.

Shonda Rhimes continuará además este mes con su colaboración con la plataforma, estrenando “Inventando a Anna”, donde una reportera investiga cómo Anna Delvey engañó a toda la élite de Nueva York. Basada en una historia real, la serie llega el 11 de febrero a la N roja, y cinco días después la plataforma lanza su apuesta para los más jóvenes, “Cielo Grande”, una serie que conjuga acción, misterio, romance y momentos musicales. Netflix también entusiasma a sus usuarios con el estreno de “Vikingos: Valhalla”, secuela de la exitosa serie, que transcurre 100 años después (25 de febrero).

“Madres paralelas”

EL MES DEL AMOR

Febrero es además el mes del amor, con el Día de San Valentín en su centro, y las plataformas aprovechan: Amazon Prime Video estrenará el 11 de febrero dos propuestas para los románticos, la película indie “I want you back”, sobre Emma y Peter, que acaban de ser dejados por sus parejas y deciden unirse para recuperarlas; y “With love”, serie de cinco episodios que sigue a los hermanos Díaz, Lily y Jorge, quienes tienen como misión encontrar amor y propósito en la vida. La serie ocurre durante diferentes días festivos como el Día de los Enamorados, Día de Muertos y Navidad. Amazon también tendrá dos estrenos importantes en materia seriéfila no romántica este mes: “Reacher”, serie basada en el policía militar de las novelas, llega el viernes; mientras que la cuarta temporada de la premiada “The Marvelous Mrs. Maisel” aterriza el 18 de febrero en la pantalla.

Más romance en la pantalla: Mubi dedicará parte de su programación al cine de amor, con tres películas: el 12 de febrero estrena “That Most Important Thing: Love”, de Andrzej Żuławski, el 13 de febrero la “Moulin Rouge” original, de John Huston, y el mismo Día de los Enamorados, “Love Affair”, clásico de Leo McCarey.

“Killing Eve”

La plataforma para cinéfilos tendrá este mes aroma francés, otra vez en alianza con MyFrenchFilmFestival, emitiendo en su pantalla a lo largo del mes “Playlist” de Nine Antico, “Teddy” de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma, “The Night Doctor” de Elie Wajeman y “Honey Cigar” de Kamir Aïnouz.

Pero en materia de cine está claro que el gran estreno del mes lo tiene Netflix: “Madres paralelas”, última película de Pedro Almodóvar con chances de Oscar, llegará el 18 de febrero a la N roja, tras pasar por la pantalla grande a partir de este jueves.

Este mes verá también el estreno en pantalla chica de “La crónica francesa”, último filme de Wes Anderson y homenaje al periodismo literario (el 9 de febrero por Star+.