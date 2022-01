Francia: médicos debaten si admitir o no en terapia intensiva a no vacunados

Desde fines de diciembre pasado, médicos de Francia pusieron sobre la mesa el debate acerca de si debe tenerse en cuenta el estado de vacunación al momento de priorizar el ingreso de pacientes con Covid-19 no vacunados a unidades de terapia intensiva. El complejo interrogante plantea un dilema: si los pacientes no vacunados y enfermos de Covid deben asumir también su libre decisión de no ser asistidos en cuadros graves.