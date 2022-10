VIDEO. Policías corrieron a supuestos ladrones dentro de la Facultad de Humanidades: otra vez tensión

Luego del intento de fuga por parte de un estudiante privado de su libertad que había concurrido a rendir en una mesa de examen y el consecuente operativo montado por la Policía, el pasado jueves, en la mañana de este martes volvió a vivirse otro momento de tensión en el predio de las facultades de Humanidades y Psicología de la UNLP. Según fuentes oficiales, en las primeras horas de la mañana un grupo de jóvenes sospechados de querer birlar el perímetro académico, fue sorprendido por la policía y se lanzó a correr dentro de las instalaciones universitarias de 122 y 50 con el propósito de evadirse de los uniformados.

Se informó que la escena tuvo lugar hoy bien temprano, antes del comienzo de la jornada de clases, cuando los sospechosos, que eran seguidos por la policía, ingresaron corriendo al perímetro académico. En medio de la tensión, los agentes lograron correr y alcanzar a los malvivientes.

Sin embargo, los sujetos lograron mezclarse entre un grupo de personas y los policías le perdieron el rastro. Según reportaron informantes, no se registraron robos ni inconvenientes. Además, trascendió que debido a que el predio se encuentra bajo control federal, los efectivos de la Policía Bonaerense debieron retirarse del lugar. En cuanto a los ladrones, en principio no habrían dejado rastros.

Lo sucedido procede al intento de fuga ocurrido el jueves, cuando un recluso en una maniobra para evadir la custodia escapó del aula en la que se encontraba

Al advertirlo, los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense salieron a buscarlo en las inmediaciones del predio. Una vez que lo encontraron el detenido opuso resistencia por lo que además de la fuerza debieron realizar algunos disparos con balas de goma.

Luego de momentos de extrema tensión, e incertidumbre, finalmente llegó la calma a esa casa de altos estudios, que en esos momentos se encontraba repleta de alumnos, profesores y empleados de la UNLP.

El hecho encendió alarmas y dio lugar a la preocupación en la comunidad educativa. “Hubo dos o tres tiros. Estábamos cursando y no sabíamos que estaba pasando afuera", le dijo una alumna a este diario sobre lo que sucedió en Humanidades. No bien sucedió el hecho, en los grupos de WhatsApp de alumnos se replicaron mensajes en los que advertían: "Si alguien está viniendo a la facu quédense lejos y todavía no lleguen al predio. Hay un tiroteo y persecución cerca de acá".