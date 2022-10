VIDEO. Dramático relato por el robo armado en La Plata: "No hagas ruido, vamos a ver qué almorzamos"

Los delincuentes que le robaron a punta de pistolas a un vecino de Ringuelet actuaron con saña e hicieron prácticamente todo lo que quisieron, según relató hoy a EL DIA una víctima.

Como informó este medio, malvivientes armados irrumpieron en la casa de un hombre en 10 entre 509 y 510, lo redujeron a golpes y concretaron un robo cuyo botín no fue especificado.

Sin embargo, no fue el único episodio y al parecer se trató de un raid delictivo. Otro frentista de la cuadra, Guillermo, dio testimonio en primera persona y aseguró que se trató de un raid con otros vecinos afectados.

"Tipo 4.30, yo durmiendo en el fondo, entraron seis muchachos armados. Me dejaron acostado y vinieron a revistar todo adelante", contó.

"Hicieron un descontrol bárbaro. Dejaron los televisores tirados, se llevaron uno. Me dijeron: 'No hagas ruido que ahora vamos a ver que comemos a mediodía'", relató.

El hombre sostuvo que "luego saltan a la casa del vecino. Lo dejaron atado. Cuando vino la Policía les dije: 'Vayan a ver al vecino que es un hombre grande'. Estaba atado".

Guillermo afirmó que "vi a tres ladrones armados, el resto no sé. Estaba con la cabeza tapada al costado.

"Sé que a mi casa entraron 4.30. Pero estuvieron hasta las 10 de la mañana. Al vecino le robaron, lo ataron. Ahí empezaron a saltar casa por casa a seguir robando", señaló.

Acerca del terrible momento, recordó que "me tiraron en la cama, me dejaron ahí, sin que me mueva. Les dije, no tengo dólares, no tengo plata, no me podés robar nada. Quedate tranquilo que vamos a lo del vecino".

En el lugar trabajaron hoy móviles policiales, la Policía Científica y una ambulancia.